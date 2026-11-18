Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) sind eine Gruppe synthetischer, sehr stabiler Chemikalien, die nur extrem langsam abgebaut werden. Daher werden sie auch als "Ewigkeitschemikalien" bezeichnet. Sie kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, weil sie Wasser, Fett und Schmutz abweisen und extremer Hitze standhalten. Darum enthalten viele Produkte des täglichen Lebens PFAS, von wasserdichter Kleidung über Verpackungen bis hin zu Kosmetika und Möbeln.

PFAS stehen aber immer wieder im Mittelpunkt von schwerer Kritik: Studien bringen ihre Aufnahme mit Krebs, Unfruchtbarkeit und hormonellen Störungen in Verbindung. Auch wenn diese Chemikalien nicht abbaubar seien, müssten ihre schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt begrenzt werden, forderte Joëlle Elvinger, das für die Prüfung zuständige Mitglied des ERH, in einer Pressekonferenz. "Die EU muss jetzt entschlossen handeln und die Reißlinie ziehen, bevor es zu spät ist."

Auch die EU-Institutionen sind nicht mehr von PFAS überzeugt: So forderte der Rat der Mitgliedsländer die Kommission bereits 2019 auf, einen Plan zur Beseitigung aller nicht wesentlichen Verwendungen von PFAS auszuarbeiten. Im Jahr 2020 forderte das Europäische Parlament von der Kommission feste Fristen für einen raschen Ausstieg aus allen nicht wesentlichen Verwendungen.

Die EU habe zwar als eine der ersten Regionen bereits 2006 Beschränkungen für PFAS erlassen, so der ERH-Bericht. Die meisten dieser Chemikalien müssten jedoch nicht im Rahmen der REACH-Chemikalien-Verordnung registriert werden. Die Prüfenden kritisieren, dass daher nur wenige Informationen zu den potenziellen Gefahren vieler PFAS vorliegen würden, und die Hersteller sie nicht testen müssten. Sie fordern die Kommission auf, Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Chemikalienrechts einzuführen sowie Regulierungsverfahren gegen schädliche PFAS zu verbessern.

Besonders kritisch sieht der Bericht den Bereich Lebensmittel: Die EU-Rechtsvorschriften würden hier gar keine Mindestanzahl von Kontrollen vorsehen, um die Einhaltung der Grenzwerte für PFAS in unserer Nahrung zu überprüfen. Einige Mitgliedstaaten führten daher gar keine Kontrollen in diesem Bereich durch. In Österreich gelten laut dem Portal PFASkarte.at die EU-Höchstgehalte für vier PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS), die sogenannten PFAS-4, in Eiern, Fisch, Krebstieren, Muscheln und Fleisch. Für weitere Lebensmittelkategorien wie Obst, Gemüse, Wildpilze, Milch, Beikost gelten EU-Richtwerte.

Laut Berechnungen der Prüfenden ist die von der EU festgelegte Unbedenklichkeitsschwelle schnell erreicht: Enthielten bestimmte Lebensmittel die erlaubten PFAS-Höchstwerte, könne eine Person die vertretbare wöchentliche Aufnahmemenge schon überschreiten, wenn sie nur etwa sieben Gramm Sardellen, 39 Gramm Wildlachs, 181 Gramm Eier oder 237 Gramm Rindfleisch zu sich nähme.

Die Grenzwerte für Trinkwasser seien in den letzten Jahren zwar meist eingehalten worden, würden aber auf wissenschaftlichen Daten aus dem Jahr 2017 beruhen. Seitdem habe die PFAS-Verschmutzung von Boden und Wasser aber zugenommen, warnt der ERH. Die Kommission wird daher aufgefordert, die Grenzwerte auf ihre Angemessenheit und Aktualität zu überprüfen. Fast ein Drittel der EU-Länder habe bereits zusätzliche nationale Grenzwerte für Trinkwasser eingeführt. In Österreich wurde der zusätzliche Parameter "PFAS-Gesamt" aus der EU-Trinkwasserrichtlinie laut dem Portal PFASkarte.at nicht umgesetzt.

Greenpeace und Global 2000 verlangen für Österreich deutlich niedrigere PFAS-Grenzwerte für Trinkwasser. Laut einem schwedischen Gutachten sollten maximal vier Nanogramm der besonders problematischen Ewigkeitschemikalien PFAS-4 pro Liter im Wasser sein. In Österreich fehle ein solcher Grenzwert - es existiere nur eine Obergrenze von 100 Nanogramm für die Summe von 20 verschiedenen PFAS-Verbindungen.