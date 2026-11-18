Mithilfe von JavaScript können Webseiten interaktiv gestaltet werden. Die Programmiersprache wurde vom SAP-Rivalen Oracle entwickelt und ist auch auf kritischen IT-Systemen von Unternehmen, staatlichen Behörden oder dem Militär weit verbreitet. Oracle war zwar für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Das Unternehmen hatte am Dienstag jedoch eine überarbeitete Version der Programmierumgebung Java Development Kit veröffentlicht, mit der die Schwachstellen geschlossen werden sollen.

Vor wenigen Wochen hatten Sicherheitslücken in der beliebten Web-Programmiersprache PHP weltweit für Aufsehen gesorgt. Einige Unternehmen und staatliche Institutionen nahmen ihre Internetauftritte damals zeitweise vom Netz, nachdem Cybersicherheitsfirmen eine Flut von Angriffen registriert hatten, bei denen Kriminelle die bekannt gewordenen Schwachstellen auszunutzen versuchten.