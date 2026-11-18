Agoraphobie ist das Stichwort. Wer an einer solchen Angststörung erkrankt ist, hat Angst vor Orten, von denen eine Flucht nur schwer möglich ist, wie die Stiftung Gesundheitswissen erklärt - also etwa vor öffentlichen Plätzen und Menschenmengen.

Körperlich macht sich Agoraphobie etwa durch Herzrasen, Schweißausbrüche, Schwindel und Übelkeit bemerkbar. "Wer unter Agoraphobie leidet, beschreibt mitunter, dass die Welt um einen herum unscharf wird, es sich anfühlt, als würden die inneren Organe verknoten oder als würde der Boden unter den Füßen schwanken. Bei einigen lösen die Symptome zudem Panikattacken aus", erklärt Steffen Häfner, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Oft beeinträchtigt die Krankheit den Alltag der Betroffenen stark. Die Symptome der Angststörung sorgen etwa dafür, dass Betroffene es möglichst vermeiden, überhaupt in eine angstauslösende Situation zu geraten.

Das sorge zwar kurzfristig für Erleichterung, so Häfner, Ärztlicher Direktor der Klinik. Auf lange Sicht verstärke ein solches Verhalten aber die Erkrankung. "Wer potenziellen Belastungen immer wieder aus dem Weg geht, hat weniger Gelegenheit zu erfahren, dass die Furcht wieder abklingen kann. Oftmals entsteht dann eine ausgeprägte Angst vor der Angst", so der Facharzt. Oft schränkt sich der Lebensradius immer weiter ein, mit teils schwerwiegenden Folgen für Privat- und Berufsleben.

Agoraphobie ist mit professioneller Unterstützung gut behandelbar. Ratsam ist eine Behandlung laut Stiftung Gesundheitswissen dann, wenn Betroffene sehr unter der Angststörung leiden, Schwierigkeiten im Alltag haben oder die Angst zu weiteren Problemen führt.

Bei der Behandlung kommen vor allem Psychotherapie und Medikamente oder eine Kombination zum Einsatz. Erste Anlaufstelle kann die hausärztliche Praxis sein.

Für akute Situationen, in denen Angst aufkommt, können auch kleine, gezielte Maßnahmen helfen, wieder Ruhe und Sicherheit zu finden. Steffen Häfner empfiehlt etwa folgende Übungen, die in Angst-Momenten Halt geben: