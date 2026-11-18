Publisher Rockstar hat auch schon Patches für Vorab-Installationen von "GTA 6" verteilt - sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X/S.

Die "GTA"-Patches bekommen Nutzende zwar automatisch zur Installation angeboten. Es lohnt sich aber, in den Einstellungen der Konsolen automatische Updates zu aktivieren. Das funktioniert bei der PS5 etwa in den Einstellungen unter "Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen". Dort einfach die Optionen "Automatische Updates" und "Im Ruhemodus automatisch installieren" per Schieberegler aktivieren.

Aber zurück zur PS5-Systemsoftware: Nutzende sollten nicht zögern und in den Einstellungen der PS5 unter "System/Systemsoftware/Update und Einstellungen der Systemsoftware" prüfen, ob die Aktualisierung zum Download vorliegt - und sie dann herunterladen und installieren.

Und auch in Bezug auf die Systemsoftware ist es praktisch und sinnvoll, unter "Update und Einstellungen der Systemsoftware" ebenfalls die Optionen "Updates automatisch herunterladen" sowie "Updates automatisch installieren" zu aktivieren - auch hier per Schieberegler. So verpasst man garantiert keine wichtigen Aktualisierungen mehr.