Was hingegen nicht gewünscht sei, seien Referenzen zur historischen Verantwortung in Zusammenhang mit der Klimakrise und keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen. Was mit der historischen Verantwortung gemeint ist, erläuterte Jürgen Schneider, Leiter der Sektion Umwelt und Klima im Umweltministerium unter Verweis auf das Kyoto-Protokoll, dem Vorgänger des Pariser Klimavertrags, in dem eine klare Zweiteilung der Welt vorgelegen habe: "Da gab es die Industrieländer mit Verpflichtungen und die Nicht-Industrieländer, die keine hatten." Mit dem Pariser Übereinkommen sei aber klar geworden, dass Klimaschutz ein globales Thema sei, indem etwa alle Staaten Klimaziele einreichen müssen. Die Diskussion um die historische Verantwortung ziele jedoch wieder darauf ab, insbesondere die alten Industrieländer für Klimaschutz in die Pflicht zu nehmen.

Auf der COP31 ist es für die EU nun wichtig, "dass die Notwendigkeit der Anpassung verstärkt werde und nicht die Folgen der Untätigkeit betont werden", betonte Totschnig. Insgesamt sei es jetzt bedeutend, zum aktuellen Zeitpunkt auf den Positionen zu beharren. Zurückhaltung sei hingegen die EU-Haltung beim "Just Transition Work Programm", einem Mechanismus, auf den man sich bei der COP31 in Belem im Vorjahr geeinigt hat und bei dem es um den sozial verträglichen Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft geht. Denn da gebe es Wünsche nach einem eigenen Komitee, wie auch nach einer Finanzierung - und beides liege nicht im Sinne der EU.

Die aktuell wohl umstrittenste Haltung der Europäischen Union ist ohnehin jene, dass sie auf der COP31 keine weiteren Finanzierungszusagen machen will, wofür sie am Dienstag auch mit dem Negativ-Preis "Fossil des Tages" ausgezeichnet wurde. "Bei der COP31 sollte es um die Umsetzung früherer Verpflichtungen gehen, doch in den Verhandlungsräumen blockiert die EU den Weg nach vorne, was die öffentliche Finanzierung betrifft", lautete hier die Kritik von Rachel Simon, der leitenden Politikkoordinatorin beim Climate Action Network (CAN) Europe.

Kritik an der EU äußerte auch Stefanie Marek, Pressesprecherin bei der NGO Südwind, im Gespräch mit der APA. Die EU sei gerade "auf dem besten Weg, als größter Blockierer in die COP-Geschichte einzugehen." Eine Haltung, die sie auch beim Just-Transition-Mechanismus einnehmen würde, für den sich Südwind in Antalya besonders einsetzt. Wenn nun argumentiert werde, dass man keine eigene Institution bzw. ein Komitee wolle, sondern nur ein Arbeitsprogramm, dann bedeute das übersetzt: "Wir wollen einfach mehr Gespräche, mehr Reporting. Aber dann bleibt das alles auf der Gesprächsebene." Und das bedeute wiederum, dass nichts implementiert und keine eigene Struktur geschaffen werde, die sich konkret um die Umsetzung kümmert. "Und damit wäre dieser Mechanismus sinnlos", folgerte Marek.

Wichtig sei auch, dass die vom Klimawandel Betroffenen in der geforderten Institution für einen gerechten Übergang mitbestimmen sollen. Es gehe hier vor allem auch um Menschen im globalen Süden, so Marek. Sowohl weil sie am stärksten von der Klimakrise betroffen seien, als auch weil sie am dringendsten auf Ressourcen angewiesen sind. Und nicht zuletzt stamme das Konzept auch aus dem globalen Süden. "Just Transition stellt die Menschen wieder in den Mittelpunkt. Und das ist ganz zentral, dass wir auf jene sehen, die vom Klimawandel betroffen sind - und nicht nur auf die Zahlen", ergänzte die Südwind-Sprecherin für Klimagerechtigkeit, Angelika Derfler.

Die Konferenz der knapp 200 Staaten mit mehr als 95.000 registrierten Teilnehmern endet planmäßig am Freitagabend. Aber "der Ausgang ist offen und ein Ende am Freitag unwahrscheinlich", hieß es vonseiten der österreichischen Delegation.

(S E R V I C E - Offizielle COP31-Webpräsenz: https://cop31.tr/, UNFCCC: https://unfccc.int/cop31)