Großer Österreichischer Staatspreis 2026 an Autor Clemens J. Setz

Clemens J. Setz wurde am 15. November 1982 in Graz geboren. Er studierte zunächst Mathematik und Germanistik auf Lehramt, brach das Studium aber später zugunsten seiner literarischen Karriere ab. Sein erster Roman "Söhne und Planeten" erschien 2007 im Residenz Verlag, 2008 erhielt er im Rahmen des Bachmann-Preises für seinen Text "Die Waage" den mit 7.000 Euro dotierten Ernst-Willner-Preis. Für den 2009 erschienenen Roman "Die Frequenzen" bekam der damals noch nicht einmal Dreißigjährige im Jahr darauf den Bremer Literaturpreis.

Mit "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes" wechselte Setz 2011 zum Suhrkamp Verlag und erhielt für den Roman den Hauptpreis der Leipziger Buchmesse, später den Kleist-Preis. Es folgten gefeierte Romane wie "Indigo" (2012), "Die Stunde zwischen Frau und Gitarre" (2015) oder "Bot: Gespräche ohne Autor" (2018).

2021 wurde ihm der Georg-Büchner-Preis zugesprochen, die höchste literarische Auszeichnung, die im deutschen Sprachraum vergeben wird. Für seinen Roman "Monde vor der Landung" erhielt er 2023 den Österreichischen Buchpreis und stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschien im Herbst 2025 bei Jung und Jung mit "Das Buch zum Film" ein Band mit frühen Auszeichnungen, der es an die Spitze der ORF-Bestenliste schaffte.