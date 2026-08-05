Manfred Wakolbinger: Der Raum dazwischen

W A K O L B I N G E R – markieren in Schwarz gesprayte Lettern den Eingang ins Atelier in der Brigittenau. Die Tür ist, wenig überraschend, aus Metall. Wie auch das meiste, das sich dahinter verbirgt. Ob die Stühle – das Gestell aus gebürstetem Alu, die Sitzfläche aus geschichtetem Leimholz – auch echte Wakolbingers sind? „Nein“, lacht der Künstler. Und klärt auf: „Das sind die klassischen Häfensessel aus den USA.“ Die ausgedehnte Sitzprobe des Gefängnismöbels aus Übersee, das sich hier nahtlos ins metallische Gesamtgefüge eingliedert, überzeugt bei einer Tasse Kaffee. Nach Aluminium sucht man indes im künstlerischen Teil besagten Ensembles vergeblich. Was auf den ersten Blick vielleicht den Anschein erwecken mag, ist in Wahrheit wetterfester Edelstahl, wie ihn Manfred Wakolbinger für seine skulpturalen Interventionen im öffentlichen Raum vorrangig nutzt. „Glasperlengestrahlt“, erklärt er die satinierte, an Alu erinnernde Oberfläche.

Aus Stahl – diesmal verzinkt – ist auch die Treppe, die ins Untergeschoß des Ateliers führt. Seit 14 Jahren sind die rund 400 Quadratmeter, aufgeteilt auf zwei Etagen, Wakolbingers Wirkungsstätte. Hier hat er Ruhe. Und vor allem eines: Platz. Oben wird gewerkt, unten präsentiert und gelagert. Der Abstieg über wenige Stufen ist ein sprichwört­liches Abtauchen in eine fremde Welt – mannshohe Skulpturen aus patiniertem Kupfer, die in ihrer Ästhetik Biomorphes aufweisen, treten mit galaktisch-anmutenden Unterwasseraufnahmen in Resonanz. So eröffnet der Einblick in Wakol­bingers künstlerischen Kosmos abstrakte Ausblicke an die entlegensten Orte. Denn seine Kunst ist eine explorative Entdeckungsreise: Ein formales Oszillieren zwischen den Tiefen der Ozeane und fernen Galaxien. Ein Ergründungsversuch des Unergründlichen. „Eigentlich ist meine Arbeit eine permanente Suche nach mir selbst.“