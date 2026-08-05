„Saint François d’Assise“ von Olivier Messiaen: Überwältigende Hommage an den Schöpfer eines Meisterwerks

Olivier Messiaen (1908 -1992) war einer der zentralen Tonschöpfer des 20. Jahrhunderts. Er schuf gigantische Werke wie die „Turangalîla“-Symphonie, Kammermusik, wie das Quatuor a la fin du temps oder „Visions de l'Amen“ für Klavier (Diese führt Markus Hinterhäuser mit dem Pianisten Igor Levit am 11. August bei den Festspielen auf).

Nahezu alle von Messiaens Arbeiten sind geprägt von seinem Glauben. Nur vor dem Genre der Oper hielt er sich über Jahrzehnte fern. Erst der damalige französische Staatspräsident Georges Pompodiou konnte ihn Anfang der 1970er Jahre dazu bringen, sich dem Genre zu widmen.

Messiaen, bekennender Katholik und passionierter Ornithologe, fand den Stoff dafür in der Geschichte des Franz von Assisi. Er bereiste das italienische Umbrien, die französischen Kolonien Neukaledonien und Polynesien, um die örtliche Vogelwelt zu studieren. Er nahm die Stimmen der gefiederten iHimmelsboten auf und stellte sie ins Zentrum seiner Oper, für die er auch das Libretto selbst verfasst hat.

1992 ließ sie der damalige Intendant der Salzburger Festspiele Gérard Mortier von Peter Sellars in Szene setzen. Wer diese Aufführung erlebt hat, wird sie sein Leben lang nicht vergessen, wie die Berichterstatterin. Ein leuchtendes Kreuz, gefühlte hunderte Fernsehschirme, die Vögel zeigten, prägten sich bis heute ein.