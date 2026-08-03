Courbet-Ausstellung im Leopold Museum: Rund 160.000 Besucher bei Rekord-Retrospektive

Die Schau zählt damit zu den erfolgreichsten Ausstellungen der Museumsgeschichte und ist nun im Museum Folkwang in Essen zu sehen.
Die vom Leopold Museum in Wien konzipierte Ausstellung „Gustave Courbet. Realist und Rebell“ hat rund 160.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Die Schau, die von 19. Februar bis 21. Juni 2026 zu sehen war, zählt damit zu den erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte des Museums, das heuer sein 25-jähriges Bestehen feiert.
Seit vergangener Woche ist die Ausstellung in leicht adaptierter Form im Museum Folkwang in Essen zu sehen. Dort läuft sie unter dem Titel „Ich, Gustave Courbet. Maler und Rebell“ noch bis Anfang November 2026.
Acht Jahre Vorbereitung
Bereits seit 2018 arbeiteten Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums, und Niklaus Manuel Güdel, Präsident der Société Courbet, an der ersten umfassenden Courbet-Retrospektive in Österreich. Für das Ausstellungsprojekt konnten zahlreiche Museen und Privatsammlungen aus ganz Europa als Leihgeber gewonnen werden.
Zu den bedeutendsten Leihgaben zählte „L’Origine du monde“. Das Werk verließ erstmals seit mehr als zehn Jahren und erst zum vierten Mal überhaupt Frankreich beziehungsweise das Pariser Musée d’Orsay. Insgesamt trugen die Kuratoren Wipplinger und Güdel 120 Leihgaben zusammen. Darunter befanden sich auch Werke, die zuvor noch nie öffentlich gezeigt worden waren.
Ausstellungskatalog bündelt aktuelle Courbet-Forschung
Begleitend zur Ausstellung erschien ein in Wien konzipierter und produzierter Katalog, der Beiträge führender Courbet-Expertinnen und -Experten aus Europa vereint und den aktuellen Stand der Courbet-Forschung dokumentiert.
Rund ein Jahr vor der Eröffnung konnte das Museum Folkwang als Kooperationspartner gewonnen werden. Nach der Präsentation in Wien ist Essen nun die zweite Station der Ausstellung.