Courbet-Ausstellung im Leopold Museum: Rund 160.000 Besucher bei Rekord-Retrospektive

Die vom Leopold Museum in Wien konzipierte Ausstellung „Gustave Courbet. Realist und Rebell“ hat rund 160.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Die Schau, die von 19. Februar bis 21. Juni 2026 zu sehen war, zählt damit zu den erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte des Museums, das heuer sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Seit vergangener Woche ist die Ausstellung in leicht adaptierter Form im Museum Folkwang in Essen zu sehen. Dort läuft sie unter dem Titel „Ich, Gustave Courbet. Maler und Rebell“ noch bis Anfang November 2026.