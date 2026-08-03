„Ariadne auf Naxos“ in Salzburg: Richard Strauss und die Marsmusik

Die gelingt jedenfalls besser, als die durchdringenden Publikumsproteste nahelegen. Das Prinzip des selbst ausstattenden Regisseurs ist mittlerweile geläufig: In monumentalen, aber ästhetisch ausgefeilten Bühnentableaus bestimmt jeweils eine robuste, prinzipiell auch für schlichtere Gemüter nachvollziehbare Grundidee das Geschehen.

In den Wiener „Perlenfischern“ waren es die ausgebeuteten Textilarbeiter der dritten Welt, die den Grundkonflikt des Werks genau wiedergeben. Strauss’ und Hofmannsthals „Ariadne“ spielt im Haus des reichsten Mannes von Wien. Der lässt sich im Vollbesitz seines ignorant parvenuhaften Allmachtswahns für eine Abendunterhaltung eine Oper schreiben, die dem jungen, verzweifelten Komponisten dann grausam entstellt wird. Die Konstellation passt auf Vieles, ließe sich sogar mit Gewinn in den Salzburger Chiemseehof verlegen. Mondtags Parvenu ist nun nicht mehr der reichste Mann von Wien, sondern der Welt, ohne dass Elon Musk explizit karikiert würde. Da die Erde mittlerweile unbewohnbar ist, hat er sich mit seiner Blase auf den Mars evakuiert und lässt dort aus Langeweile einen monumentalen Superhelden-Comic hochziehen. Auch das hat seine Folgerichtigkeit, speist sich doch dieses Genre wesentlich aus der griechischen Mythologie.

Das Problem ist, dass Mondtag die Szene mit tänzerischem Personal überfrachtet, in Details hyperoriginell sein will und dabei dem Ganzen schadet. Seine Zerbinetta ist keine erotisch virtuose Kindfrau, sondern wird in einer Art Wursthaut demonstrativ entsexualisiert, während die Entourage pornogafisch-pantomimisch zur Sache geht. Das hat im Lichte der weiteren Ereignisse schon seinen Sinn, zerstört aber entschieden die zentrale Bravourarie.