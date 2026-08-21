FM4 Frequency - Einsatzkräfte mit Auftakt zufrieden

Vom Roten Kreuz wurden bis Freitagvormittag 383 Personen versorgt. In 31 Fällen war ein Transport ins Krankenhaus notwendig, sagte Sebastian Frank, Geschäftsführer der Bezirksstelle St. Pölten, zur APA. Größere Zwischenfälle gab es nicht, der Großteil der Patientinnen und Patienten suchte wegen kleinerer Verletzungen oder kreislaufbedingter Beschwerden die Sanitätsstationen auf. Von einem bisher ruhigen Festivalverlauf sprach auf Anfrage auch St. Pöltens Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Die anwesenden Musikfans seien "ein angenehmes Publikum".

Beim Frequency-Auftakt waren am Donnerstag Zara Larsson und Lorde die Publikumsmagneten. Auch eine Vorschau auf die nächstjährige Ausgabe gab es bereits. So sollen etwa der Rapper Cro, die deutsche Hitband Tokio Hotel und AnnenMayKantereit auftreten. Mit Blick auf die unmittelbare Zukunft heißt es für die Besucher erneut, Regenschutz bereitzuhalten. Auch für Freitag waren Schauer prognostiziert.