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FM4 Frequency - Einsatzkräfte mit Auftakt zufrieden

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Großer Andrang beim FM4 Frequency Festival am Donnerstag
©APA, FLORIAN WIESER
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Beim FM4 Frequency Festival in St. Pölten sind die Einsatzkräfte trotz Regengüssen zum Auftakt zufrieden gewesen. Ein angekündigtes Unwetter hielt sich am Donnerstag in Grenzen, Rotes Kreuz und Polizei orteten am Freitag einen bisher ruhigen Verlauf der Veranstaltung. Am zweiten Konzerttag werden Sido, Paul Kalkbrenner und Tom Odell als Headliner die Bühne entern und für Stimmung bei den Besuchern sorgen.

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Vom Roten Kreuz wurden bis Freitagvormittag 383 Personen versorgt. In 31 Fällen war ein Transport ins Krankenhaus notwendig, sagte Sebastian Frank, Geschäftsführer der Bezirksstelle St. Pölten, zur APA. Größere Zwischenfälle gab es nicht, der Großteil der Patientinnen und Patienten suchte wegen kleinerer Verletzungen oder kreislaufbedingter Beschwerden die Sanitätsstationen auf. Von einem bisher ruhigen Festivalverlauf sprach auf Anfrage auch St. Pöltens Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Die anwesenden Musikfans seien "ein angenehmes Publikum".

Beim Frequency-Auftakt waren am Donnerstag Zara Larsson und Lorde die Publikumsmagneten. Auch eine Vorschau auf die nächstjährige Ausgabe gab es bereits. So sollen etwa der Rapper Cro, die deutsche Hitband Tokio Hotel und AnnenMayKantereit auftreten. Mit Blick auf die unmittelbare Zukunft heißt es für die Besucher erneut, Regenschutz bereitzuhalten. Auch für Freitag waren Schauer prognostiziert.

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