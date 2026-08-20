17. Slash: Horror für eingefleischte Fans startet wieder

Und auch der Abschlussfilm des Festivals am 3. Oktober steht mittlerweile fest: Zachary Wigon präsentiert sein "Victorian Psycho" mit "Longlegs"-Star Maika Monroe in der Hauptrolle. Dazwischen erstreckt sich wieder ein buntes Programm, in dem aber gewohnt Blutrot und Beuschelrosa dominieren. So ist etwa Nikias Chryssos' Sportakademiehorror "Bloody Tennis" zu sehen, der Körperhorror in Marion Le Corrollers Debüt "Species" oder der mit Starstimmen besetzte "The Fox" von Dario Russo mit Olivia Colman, die eine Füchsin synchronisiert, und Sam Neill in seiner letzten Sprechrolle als Elster. Und mit einer eigenen, 16 Werke umfassenden und erst ab 18 Jahren zugänglichen Retrospektive würdigt man die Geschichte des Grindhouse Cinemas.

Für die eingefleischten Genrefans ist dann aber auch nach dem Ende des Festivals nicht Schluss. So präsentiert das Slash am 18. Oktober im Gartenbaukino 55 Jahre nach der Premiere die 4K-restaurierte Fassung des Klassikers "Ken Russell's The Devils".

(S E R V I C E - Slash-Filmfestival heuer von 23. September bis 4. Oktober im Wiener Gartenbaukino, im Filmcasino sowie im Metro Kinokulturhaus. Vorverkaufsstart am 11. September. www.slashfilmfestival.com )