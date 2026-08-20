ABO

17. Slash: Horror für eingefleischte Fans startet wieder

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Teufelshörner und Nicolas Winding Refn in einem
©APA/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
16 Mal hat das Slash schon zugeschlagen - und alsbald folgt der 17. Streich: Wiens großes Horrorfilmfestival startet am 23. September und das mit prominenter Unterstützung. Der dänische Kultregisseur Nicolas Winding Refn zeigt zum Auftakt persönlich sein erstes neues Kinowerk seit "The Neon Demon" vor zehn Jahren: Der surreale Schocker "Her Private Hell" feiert als Eröffnungsfilm im Gartenbaukino nach der Uraufführung in Cannes Österreichpremiere.

von

Und auch der Abschlussfilm des Festivals am 3. Oktober steht mittlerweile fest: Zachary Wigon präsentiert sein "Victorian Psycho" mit "Longlegs"-Star Maika Monroe in der Hauptrolle. Dazwischen erstreckt sich wieder ein buntes Programm, in dem aber gewohnt Blutrot und Beuschelrosa dominieren. So ist etwa Nikias Chryssos' Sportakademiehorror "Bloody Tennis" zu sehen, der Körperhorror in Marion Le Corrollers Debüt "Species" oder der mit Starstimmen besetzte "The Fox" von Dario Russo mit Olivia Colman, die eine Füchsin synchronisiert, und Sam Neill in seiner letzten Sprechrolle als Elster. Und mit einer eigenen, 16 Werke umfassenden und erst ab 18 Jahren zugänglichen Retrospektive würdigt man die Geschichte des Grindhouse Cinemas.

Für die eingefleischten Genrefans ist dann aber auch nach dem Ende des Festivals nicht Schluss. So präsentiert das Slash am 18. Oktober im Gartenbaukino 55 Jahre nach der Premiere die 4K-restaurierte Fassung des Klassikers "Ken Russell's The Devils".

(S E R V I C E - Slash-Filmfestival heuer von 23. September bis 4. Oktober im Wiener Gartenbaukino, im Filmcasino sowie im Metro Kinokulturhaus. Vorverkaufsstart am 11. September. www.slashfilmfestival.com )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
"Mein Leben als Noiseband": Erzählband von Clemens J. Setz
News
"Mein Leben als Noiseband": Erzählband von Clemens J. Setz
Bis Samstag läuft das Frequency-Festival in St. Pölten
News
Das FM4 Frequency Festival in St. Pölten startet
Zweifarbig bemalte Tiere und menschliche Rituale als Hauptmotive
Technik
Keramik aus der arabischen Wüste war schon in Bronzezeit eine Marke
Forschungsprojekt im Stift Klosterneuburg zur Ornamentik alter Handschriften
Technik
KI im Buchsektor: Dechiffrierungshilfe und Urheberrechtsgefahr
++ ARCHIVBILD ++ Die beiden Kaulitze sind auch 2027 wieder zu sehen
News
"Kaulitz & Kaulitz" geht 2027 in Staffel 4
++ ARCHIVBILD ++ Mirjam Zadoff
Technik
Friedenspreis: Mirjam Zadoff hält Laudatio auf Sands
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER