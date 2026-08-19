Das FM4 Frequency Festival in St. Pölten startet

Red Bull Directions erweitert im Greenpark die klassische DJ-Performance um eine interaktive Ebene: Statt einer fixen Setlist beim Auftritt von Hype wird in mehreren Live-Votings mitentschieden, wie sich der Abend musikalisch weiterentwickelt. Auch neu: Der bisherige Nightpark weicht einer Infinity Nightstage.

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