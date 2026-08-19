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Das FM4 Frequency Festival in St. Pölten startet

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Bis Samstag läuft das Frequency-Festival in St. Pölten
©APA, FLORIAN WIESER
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Das FM4 Frequency Festival in St. Pölten startet am Donnerstag: Über drei Tage werden laut Veranstalter rund 140.000 Fans erwartet, die sich Auftritte von Acts wie Kraftklub, Lorde, Sido, Paul Kalkbrenner, Ikkimel oder Twenty One Pilots nicht entgehen lassen wollen. Neu ist die Electronic Green Stage Open Air zum Auftakt, wobei das Publikum die Show von James Hype bestimmt, und eine tägliche Silent Disco. Erwartet wird wechselhaftes Wetter mit Sonne, Regen und Gewittern.

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Red Bull Directions erweitert im Greenpark die klassische DJ-Performance um eine interaktive Ebene: Statt einer fixen Setlist beim Auftritt von Hype wird in mehreren Live-Votings mitentschieden, wie sich der Abend musikalisch weiterentwickelt. Auch neu: Der bisherige Nightpark weicht einer Infinity Nightstage.

(S E R V I C E - www.frequency.at )

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