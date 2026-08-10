ABO

El Gaucho in Baden feiert 15 Jahre im Josefsbad

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild
©Roland Ferrigato
  1. home
  2. Aktuell
  3. News

Mit Jazz, DJ-Set und prominenten Gästen feierte das El Gaucho am 9. August sein 15-jähriges Bestehen im historischen Josefsbad in Baden.

von

Seit 15 Jahren ist das El Gaucho im Josefsbad Teil der Badener Gastronomieszene. Zum Jubiläum lud Gastgeber Michael Grossauer am Sonntag, 9. August 2026, zu einem Sommerfest unter dem Motto „Jazz & Beats“. Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Medien kamen dafür in das historische Josefsbad.

Den musikalischen Auftakt gestalteten Michael Mold und die Jazzophoniker ab 17 Uhr mit Live-Jazz. Später übernahm Gitta Saxx das DJ-Pult. Durch den Abend führte Moderatorin Sasa Schwarzjirg.

Auch kulinarisch stand das Jubiläum im Zeichen des Restaurants. Neben Steaks und Drinks wurde unter anderem Wein aus einem argentinischen Weingut von Joaquin Fernandez de Cordova Hohenlohe Langes Swarovski verkostet. Zum Geburtstag gab es außerdem eine Torte sowie eine zwölf Liter große Flasche Schaumwein, die mit einem Säbel geöffnet wurde.

Gastgeber Michael Grossauer zog anlässlich des Jubiläums Bilanz: „Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gemeinsam mit uns den 15. Geburtstag des EL GAUCHO gefeiert haben. Es macht mich stolz, auf so viele großartige Wegbegleiter zählen zu dürfen. Dieser Abend hat einmal mehr gezeigt, dass Erfolg vor allem auf Vertrauen, Leidenschaft und starken Partnerschaften beruht.“

Unter den Gästen waren neben Gitta Saxx und Sasa Schwarzjirg auch Fußballlegende Toni Polster, Tänzer Vadim Garbuzov, Sängerin Simone Stelzer, Kabarettistin Caro Athanasiadis, Managerin Andrea Fendrich, der frühere Fußballtorhüter Otto Konrad, Herby Stanonik und Johannes Höfinger.

Das Restaurant befindet sich seit 15 Jahren im historischen Josefsbad in Baden und verbindet dort Gastronomie mit der besonderen Architektur des traditionsreichen Gebäudes.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wieder Krimiautorin: Buchhändlerin Petra Hartlieb
News
"Buberlpartie": Petra Hartlieb legt neuen Politkrimi vor
Die Jonas Brothers schauen sich nach einer neuen Support-Band um
News
"Camp Rock 3": Die Suche nach dem Rising Star geht weiter
Peter Henisch legt ein neues Buch vor
News
Großer, berührender Roman: "Muttersuchen" von Peter Henisch
Der Nino aus Wien: So solo wie nie zuvor
News
Der Nino aus Wien klingt auf "Neubau alone" roh wie nie
Kidjo präsentierte erst im Frühjahr neues Album
News
"Walk of Fame"-Stern für Kidjo als erste Musikerin Afrikas
Zeronic stellen Gitarren "wieder stärker in den Mittelpunkt"
News
Rocktrio Zeronic nach "sanftem Ruck von außen" zurück
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER