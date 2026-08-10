El Gaucho in Baden feiert 15 Jahre im Josefsbad

Seit 15 Jahren ist das El Gaucho im Josefsbad Teil der Badener Gastronomieszene. Zum Jubiläum lud Gastgeber Michael Grossauer am Sonntag, 9. August 2026, zu einem Sommerfest unter dem Motto „Jazz & Beats“. Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Medien kamen dafür in das historische Josefsbad.

Den musikalischen Auftakt gestalteten Michael Mold und die Jazzophoniker ab 17 Uhr mit Live-Jazz. Später übernahm Gitta Saxx das DJ-Pult. Durch den Abend führte Moderatorin Sasa Schwarzjirg.

Auch kulinarisch stand das Jubiläum im Zeichen des Restaurants. Neben Steaks und Drinks wurde unter anderem Wein aus einem argentinischen Weingut von Joaquin Fernandez de Cordova Hohenlohe Langes Swarovski verkostet. Zum Geburtstag gab es außerdem eine Torte sowie eine zwölf Liter große Flasche Schaumwein, die mit einem Säbel geöffnet wurde.

Gastgeber Michael Grossauer zog anlässlich des Jubiläums Bilanz: „Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gemeinsam mit uns den 15. Geburtstag des EL GAUCHO gefeiert haben. Es macht mich stolz, auf so viele großartige Wegbegleiter zählen zu dürfen. Dieser Abend hat einmal mehr gezeigt, dass Erfolg vor allem auf Vertrauen, Leidenschaft und starken Partnerschaften beruht.“