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"Walk of Fame"-Stern für Kidjo als erste Musikerin Afrikas

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Kidjo präsentierte erst im Frühjahr neues Album
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIA DIPASUPIL
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Als erste Sängerin aus Afrika wird Angélique Kidjo (66) auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt. Die fünffache Grammy-Gewinnerin soll die Auszeichnung am 18. August erhalten - es ist die 2.854. Plakette auf dem berühmten Gehsteig. Als Gastredner ist Hollywood-Star Willem Dafoe ("Poor Things", "Asteroid City") eingeladen. Der 71-Jährige hatte 2024 seinen Stern auf dem "Walk of Fame" enthüllt.

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Kidjo ist eine der stimmgewaltigsten Musikerinnen Afrikas, die international begeistert. Die in zahlreichen Genres brillante Sängerin hat mit ihren fünf Grammys schon so viele wie kein anderer afrikanischer Musiker gewonnen.

Die 66-Jährige ist gebürtig aus dem westafrikanischen Benin. Sie prägt schon seit mehr als 30 Jahren die Weltmusik. Dabei macht sie sich nicht nur für ihre Heimat, sondern auch für Frauen stark. Mit "HOPE!!" hatte sie im April ihr 18. Album herausgebracht. Daran wirkten unter anderem Künstler wie Pharrell Williams und Rapper Quavo mit.

Laut Mitteilung der Organisatoren ist Kidjo die erste schwarze Afrikanerin, die auf dem "Walk of Fame" geehrt wird. 2005 hatte die in Südafrika geborene und dort aufgewachsene Schauspielerin Charlize Theron (51, "Monster") einen Stern in Hollywood erhalten.

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