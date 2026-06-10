Das Nova Rock mit rund 80 Bands an vier Tagen startet

Das Nova Rock, Österreichs größtes Rockfestival, startet am Donnerstag sein musikalisches Programm auf drei Bühnen. Über vier Tage werden bis Sonntag insgesamt mehr als 200.000 Fans erwartet. Rund 80 Bands treten heuer auf dem Gelände bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) auf. Als Headliner fungieren u.a. Volbeat, Iron Maiden, The Cure und Bring Me The Horizon. Meteorologisch dürfte die diesjährige Ausgabe ideale Bedingungen bieten.
von
Eingeführt wurde heuer ein Belohnungssystem zur Umweltentlastung: Für die Abgabe eines vollen Müllsackes erhält man einen Fünf-Euro-Gutschein. Dieser kann etwa online für den Kauf eines Early Bird Tickets im Folgejahr eingelöst werden. Vor allem bei der Anreise am Donnerstag muss man auf der Ostautobahn (A4) laut ÖAMTC mit Staus rechnen. Empfohlen wurde die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.