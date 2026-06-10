Das Nova Rock mit rund 80 Bands an vier Tagen startet

Eingeführt wurde heuer ein Belohnungssystem zur Umweltentlastung: Für die Abgabe eines vollen Müllsackes erhält man einen Fünf-Euro-Gutschein. Dieser kann etwa online für den Kauf eines Early Bird Tickets im Folgejahr eingelöst werden. Vor allem bei der Anreise am Donnerstag muss man auf der Ostautobahn (A4) laut ÖAMTC mit Staus rechnen. Empfohlen wurde die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.