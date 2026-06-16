Rolling Stones: Das neue Album „Foreign Tongues“ macht Spaß

Was darf es sonst noch sein? Groovender Bass gefällig? Dann liegt man bei „Never Wanna Lose You“ genau richtig. The-Cure-Chef Smith bedient den Synthesizer und singt diesmal auch im Chorus mit, Windwood ist ebenso dabei, Mars darf sich mit der Kuhglocke auf einem Stones-Album verewigen und alle sind fühlbar mit viel Begeisterung dabei. Die Drums zum rotzigen „Hit Me In The Head“ hat Charlie Watts vor seinem Tod eingespielt. Jagger bläst die Mundharmonika mit Verve, die Gitarren flirren.

Eine andere Seite der Stones zeigt das Amy-Winehouse-Cover „You Know I'm No Good“ mit Saxofon, Trompete und Mundharmonika. Keith Richards singt „Some Of Us“, eine Ballade für die blaue Stunde. Auftritt Paul McCartney am Bass bei „Covered In You“ mit einem unwiderstehlichen Chorus.

Ins Finale geht es mit dem Ohrwurm „Side Effects“ und der obligaten Ballade „Back In Your Life“ (wieder mit Winwood und Naärai). Der akustische Rockabilly-Track „Beautiful Delilah“ aus der Feder von Chuck Berry (Jagger und Keith nur von Chad Smith an der Concert Bass Drum unterstützt) beendet „Foreign Tongues“, eine schöne Hommage an die frühen Einflüsse der Band.