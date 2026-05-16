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Bushido muss wegen gutartigem Geschwür operiert werden

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©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
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Rapper Bushido muss wegen einer Erkrankung operiert werden. Er habe "so ein Ding, was geschwollen ist", sagt seine Frau Anna-Maria Ferchichi in einem Video auf Instagram und zeigt auf eine Stelle vor Bushidos linkem Ohr. Das wollten sie bei einem MRT ärztlich abklären lassen. Wenige Stunden später gibt es auf der Plattform ein Update: "Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück", sagt Anna-Maria Ferchichi. "Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann."

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Um welche Erkrankung es sich genau handelt, sagen die beiden nicht. "Aber ich finde alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus, was da wächst", sagt seine Frau. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, ist in dem Video auch zu sehen, sagt aber nichts weiter.

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