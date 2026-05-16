Bushido muss wegen gutartigem Geschwür operiert werden

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Rapper Bushido muss wegen einer Erkrankung operiert werden. Er habe "so ein Ding, was geschwollen ist", sagt seine Frau Anna-Maria Ferchichi in einem Video auf Instagram und zeigt auf eine Stelle vor Bushidos linkem Ohr. Das wollten sie bei einem MRT ärztlich abklären lassen. Wenige Stunden später gibt es auf der Plattform ein Update: "Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück", sagt Anna-Maria Ferchichi. "Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann."

von APA