Angelina Jolie hat seit der Scheidung nicht gedatet

Andere Männer waren seither kein Thema. "Irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass dieser Teil von mir keine zentrale Rolle in meinem Leben spielt, wenn ich mich auf meine Kinder konzentriere, auf meine Familie", sagte die sechsfache Mutter.

Jolie ist derzeit auf Promotionstour für ihren Film "Couture". Darin spielt die zweifache Oscar-Gewinnerin eine US-Filmregisseurin, die in Europa einen Beitrag über eine Modenschau dreht, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird. Premiere feierte der Film im September vergangenen Jahres beim Toronto International Film Festival. Regie führte Alice Winocour, die auch das Drehbuch schrieb.

Die Arbeit an "Couture" habe sie dazu gebracht, ihr eigenes Leben und auch die Beziehung zu ihren Töchtern neu zu betrachten, sagte die 51-Jährige. "Ich glaube, in gewisser Weise bringen sie mich wieder zu meinem alten Ich zurück", sagte Jolie im Interview mit "Yahoo Entertainment", das bereits am 22. Juni veröffentlicht und am Montag (Ortszeit) von mehreren US-Medien aufgegriffen wurde. "Ich glaube, sie wollen jetzt irgendwie, dass ich nicht nur "Mama" bin. Es gibt einen anderen Raum für mich, in dem ich wieder diese Frau sein kann, die nicht nur eine Mama ist."

"Die Dinge ändern sich, aber auf eine Weise, die ich nicht erwartet habe. Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich 51 und würde anfangen, darüber nachzudenken, älter zu werden", erklärte die Schauspielerin. Stattdessen begleite sie dieser Gedanke: "Ich denke, ich muss wieder leben. Wieder frei sein." Rückblickend urteilte Jolie: "In gewisser Weise hat mich das Leben vielleicht ein wenig gebrochen."

Die Schauspielerin kennt das Schicksal Krebskranker aus bitterer Erfahrung in der eigenen Familie. Jolies Mutter, Großmutter und Tante starben an Krebs. Sie selbst gab 2013 bekannt, sich vorsorglich die Brüste und Eierstöcke entfernt lassen zu haben, um ihr Krebsrisiko zu senken.