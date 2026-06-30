Kreuzfahrt: Aida sagt weitere Orientreisen ab

Für Betroffene, deren geplante Orientreise nun entfällt, gebe es einen Nachlass von zehn Prozent des bisherigen Kabinenpreises bei Neubuchungen. Man kann sich aber auch einfach das schon gezahlte Geld erstatten lassen, ohne eine andere Kreuzfahrt zu buchen.

Für den kommenden Winter 2026/2027 geplante Reisen in die Region mit den Metropolen Dubai und Abu Dhabi hatte Aida schon im Frühjahr abgesagt. Auch andere große Anbieter wie Tui Cruises, Costa und MSC Cruises werden kommenden Winter nicht im Orient unterwegs sein.