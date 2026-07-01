Bill Kaulitz schläft schlecht

Sein Bruder Tom, der auch interviewt wurde, sagte dazu: "Das weiß ich noch. Den Traum hatten wir sogar beide." Auf die Frage, was gegen Monster unter dem Bett helfe, antwortete er: "Eigentlich nur der Zwillingsbruder. Aber den hat natürlich nicht jeder."

Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben jeweils eine Sprecherrolle in der deutschen Version des neuen Films "Minions & Monster", der heute in den Kinos startet. Bill leiht darin Goomi seine Stimme, einem sehr kleinen Monster, das nicht so harmlos ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Tom spricht den außerirdischen Roboter Dort.