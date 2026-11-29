Hauptfigur von "Behemoth" ist der Proficellist Alex Serian, der soeben seinen renommierten Job beim Symphonieorchester von Chicago gekündigt hat, um nach Los Angeles zurückzuziehen, wo er sich als Filmmusiker verdingt. Primär steht die Flucht vor der Furie Carol Spedding (Olivia Wilde) im Vordergrund, zugleich möchte Alex sich um die Angelegenheiten seiner Familie kümmern, darunter sein versumpernder Bruder Andy (Will Arnett).

Gilroy erzählt hier ein Leben in Rückblenden und in Frauen. Während die eine Gefährtin an Alex' Seite stirbt, entpuppt sich die andere als Stalkerin. Durch dieses Leben wandelt Alex als Enigma auch dann mit phlegmatischem Gesicht, als die Frage einer möglichen Vaterschaft auftaucht. Der Humor blitzt streckenweise immer wieder durch, aber "Behemoth" verharrt rhythmisch sehr im Largo, ist aber eigentlich mehr eine Hommage an die Kunst der Filmmusik denn ein Tiefenporträt. So verschneidet Gilroy die Aufnahmen des Orchesters im Tonstudio mit den Spielszenen, macht dergestalt die fiktiven Soundtracks nicht existenter Filme zum Klang seines eigentlichen Films.

"Wien ist seit Jahrhunderten das Herz der Musik", hatte der Filmemacher Gilroy das Publikum der jüngsten Viennale gegrüßt. Diesen Anspruch löst der Regisseur am Ende auch bei "Behemoth" ein, wenn Alex in der Karlskirche spielt. Was für ein schönes Happy End.

(Von Martin Fichter-Wöß/APA)

(S E R V I C E - www.behemothfilm.co.uk/ )