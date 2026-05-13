Zula Tuvshinbat: Weiche Malerei, starker Inhalt

Tack, tack, tack – feuert die „Tufting“-­Pistole textile Salven in den Bildträger. Innerhalb von Sekunden verankern sich zig farbige Fäden im Leinen und schließen so das letzte Stück des noch freien Bildträgers. „Fertig“, tritt Zula Tuvshinbat hinter dem großen Holzrahmen hervor, auf dem das Leintuch gespannt ist. Zum ersten Mal sieht sie jetzt das expressive Resultat des langwierigen Arbeitsprozesses: „Im Tufting arbeitest du immer spiegelverkehrt von der Bildrückseite – das erfordert ein Umdenken“, erklärt sie. Umso wichtiger sei es, regelmäßig vor den Bildträger zu treten. Vor allem, wenn die finale Komposition wie in Tuvshinbats Fall von Intuition geleitet entsteht. Immer seltener arbeitet sie dabei nach skizzenhaften Vorzeichnungen. Formaler Ausdruck und Farbigkeit ergeben sich zunehmend während der Genese eines Werks. „Deshalb wird so gut wie nach jedem Arbeitsschritt kontrolliert“, so die Künstlerin. „Gefällt der letzte nicht, müssen die Fäden händisch Stück für Stück aus dem Leinen getrennt werden.“

Das rhythmische Tackern der Tufting-Maschine weicht nun dem leisen Surren eines elektrischen Schergeräts. „Damit werden die Fäden auf eine einheitliche Länge getrimmt“, fallen kurze Fadenreste wie buntes Konfetti zu Boden. Das Kürzen schärft das Bild. Auch dem zweiten kritischen Blick hält es stand. „Noch nicht ganz“, greift sie zur Punch Needle. Die passende Wolle im Knäuelhaufen gefunden, zieht sie den Faden durch die Nadel. Faden um Faden vollendet sie nun das Wandobjekt per Hand – „so kann ich die Länge der Fäden selbst bestimmen“. Abschließend fixiert Tuv­shinbat die losen Fäden rückseitig mit einer Schicht Latex.