Vor dem Finale: Die Tops und Flops der WM 2026

Der Star ist das Kollektiv. Keine andere WM-Mannschaft wirkt offensiv wie defensiv so in sich geschlossen wie das spanische Ensemble. Aus dem Team von Trainer Luis de la Fuente ragt niemand heraus, auch Topstar Lamine Yamal nicht – alle agieren auf Augenhöhe.

„Ich habe noch nie eine so vorbildliche Gruppe erlebt, auf dem Platz und neben dem Platz“, erklärte de la Fuente. In sieben gemeinsamen Wochen habe es „nicht ein einziges Problem“ gegeben. Manifestiert hat sich das auch auf dem Platz, wo sich „La Roja“ von Spiel zu Spiel steigerte und im Halbfinale gegen Frankreich (2:0) eine taktische Meisterleistung bot.