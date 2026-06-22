Fußball-WM: Ein Fest der Angst?

Nick Stern berichtet, wie Menschen ohne gültige Papiere aus Angst vor Abschiebung ihre Häuser nicht mehr verlassen würden. Wie sein Nachbar, der mit spanischem Akzent spricht, nun immer seinen US-Pass dabei hat, um seine Staatsbürgerschaft nachzuweisen. Wie mit Beginn der Razzien letzten Juni der Gärtner der Familie Stern, ein Lateinamerikaner, nicht mehr zur Arbeit gekommen ist. Stern und seine Familie hätten versucht, ihn zu erreichen, haben aber bis heute nichts von ihm gehört.

Die Zahlen des Deportation Data Project belegen, was für viele so schon offensichtlich ist: Viermal mehr Verhaftungen durch ICE gibt es, seit Donald Trump das Amt von Joe Biden übernommen hat. Dazu zählen einerseits Gefangenentransfers in die Verantwortung von ICE, andererseits hat die Einwanderungsbehörde angefangen, in größerem Maße Menschen auf der Straße anzuhalten und zu verhaften. Bilder von Menschen, die in schwarze SUVs gezerrt wurden, gingen im vergangenen Jahr um die Welt.

Doch auch die Rhetorik der Regierung hat sich mit Trumps Amtsantritt geändert. Es gibt wenig, was das besser beschreibt als eine neue Internetseite, die das Weiße Haus seit Ende Mai betreibt. „They Walk Among Us“ („Sie wandeln unter uns“) titelt es da in neongrünen Lettern auf schwarzem Hintergrund. Dazu spielt der Soundtrack von „Akte X“. Es geht um „Aliens“ – ein Wortspiel, denn das kann genauso „Außerirdische“ wie „Ausländer“ heißen. In Matrix-Ästhetik werden die Besucherinnen und Besucher der Seite aufgefordert, Begegnungen mit „verdächtigen“ Ausländern bei einer ICE-Hotline zu melden.