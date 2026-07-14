Fußball und der „anständige“ Nationalismus

Mich interessierte diese Begeisterung. Ich ging hinunter auf die Straße, bis ich eine Gruppe erreichte, die unter einander Deutsch sprach. „Seid ihr aus Deutschland gekommen, oder lebt ihr hier“, sprach ich die Gruppe an. „Wir sind extra angereist, und begleiten unser Team“, antworte einer. „Und all die Fahnen, habt ihr die mitgebracht?“, fragte ich. „Die haben wir mitgebracht, und halten sie jedem unter die Nase!“

Einige lachten in der Gruppe. „Warum unter die Nase?“, fragte ich. „Weil ich zu Hause schon blöd angesprochen werde, wenn ich die deutsche Fahne am Balkon hänge, dann halten mich alle für einen AfD-Wähler“, antwortete ein anderer. Einige lachten, andere nickten zustimmend.

Ein paar Wochen später sammelten sich deutsche Fußball-Fans in New York. Der Times Square, der größte Platz im Zentrum von Manhattan, war voll von deutschen Fahnen. Ohne World-Cup hätten sich manche wahrscheinlich erschüttert über diesen bedrohlichen „Aufmarsch der Rechtsextremen“ gezeigt.