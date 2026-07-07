Mehr als ein Spiel: Warum Fußball politisch ist

Doch wie lange hält die Jubelstimmung? Nicht zwangsläufig bis zur nächsten Wahl. Filzmaier bringt „ein sehr hypothetisches Beispiel: Würde Österreich Weltmeister (unwahrscheinlich) und wäre im September Nationalratswahl (aufgrund der Fristen ebenfalls unmöglich), könnte die Regierung auf einen Stimmungsbonus hoffen. Die FPÖ hätte es da schwerer. Ohnehin sieht man sie in den sozialen Medien eher verhalten jubeln.

Das kann am Migrationshintergrund der Teamspieler liegen, zum anderen, sagt Filzmaier, „profitiert die FPÖ politisch von schlechter Stimmung, die sie bewirtschaften kann. Da passen Jubelbilder nicht dazu. Die Partei hält sich in der Kommunikation die Möglichkeit offen, in Jubel einzustimmen. Sollte Österreich aber mit einem Debakel ausscheiden, wird die FPÖ der Regierung wohl auch die Schuld daran geben“.

Das deutsche „Sommermärchen“ aus dem Jahr 2006 hatte nichts mit dem Spielglück zu tun, erklärt Müllner. „Da gibt es einen Zusammenhang mit der Identitätskonstruktion Deutschlands nach 1945 und dem Trauma des Nationalsozialismus. Die Olympischen Spiele 1972 sollten fröhliche Spiele sein und zeigen ,Wir sind nicht die bösen Nazis, sondern an ganz normales Volk.‘ Aber die Spiele sind im palästinensischen Terror versunken. Also wollte man 2006 die sympathischen Deutschen zeigen.“ Der Geist von damals weht bisweilen noch heute.