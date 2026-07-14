WM-Orakel Elfie: Der Dackel der (fast) alle WM-Spiele richtig tippt

Die Videos von Elfi kann man sich auf ihren Social-Media-Kanälen anschauen. Die Finalteilnehmer hat sie bereits prognostiziert: Geht es nach dem kleinen Dackel werden am 19. Juli Spanien und Argentinien im MetLife Stadium in East Rutherford (New York / New Jersey) aufeinandertreffen.

Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten, aber bis dahin kann man sich ja die unzähligen, entzückenden Elfi-Videos auf Instagram und TikTok ansehen.