WM-Orakel Elfie: Der Dackel der (fast) alle WM-Spiele richtig tippt

Mit 24.100 Followern auf Instagram geht der Dackel Elfi schon beinahe als Petfluencer durch. Doch was genau hebt sie von all den anderen süßen Hündchen in den sozialen Medien ab?
Elfi kann den Ausgang der WM-Spiele vorhersagen und das, mit Ausnahme eines Spiels, auch noch richtig. „Ich habe so etwas Ähnliches schon davor auf Instagram gesehen und dann wollte ich das mit Elfi auch probieren. Das kam super an!“ meint Oskar Neumann, Elfis Herrchen. „Mir haben Leute sogar schon geschrieben, dass sie mit Elfis Tipps Geld beim Wetten gewonnen haben,“ erzählt er weiter.
Eine Win-Win Situation
Für den Dackel ist das Wahrsagen ein äußerst lukratives Geschäft. Mit seiner Schnauze schubst er einen Tennisball ein senkrecht aufgestelltes Board hinunter und danach wird er mit Leckerbissen verwöhnt. „Elfi spürt zwar den Druck, aber sie freut sich gleichzeitig auch immer sehr, wenn das Setting aufgebaut wird, denn sie weiß schon ganz genau, was danach auf sie wartet,“ verrät Herr Neumann schmunzelnd.
Wer kommt ins Finale?
Nur bei dem Spiel England gegen Norwegen lag Elfi ausnahmsweise daneben. Doch laut Herr Neumann, sei das auf äußere Faktoren zurückzuführen, nicht auf die Teams selbst. „Das konnte Elfi natürlich nicht wissen,“ beteuert der stolze Hundehalter. Er ist sich auch sicher, dass der Dachshund das Finale richtig prädestinieren kann.
Die Videos von Elfi kann man sich auf ihren Social-Media-Kanälen anschauen. Die Finalteilnehmer hat sie bereits prognostiziert: Geht es nach dem kleinen Dackel werden am 19. Juli Spanien und Argentinien im MetLife Stadium in East Rutherford (New York / New Jersey) aufeinandertreffen.
Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten, aber bis dahin kann man sich ja die unzähligen, entzückenden Elfi-Videos auf Instagram und TikTok ansehen.