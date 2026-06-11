Fußball-WM 1994: „Nur einer hat aus Freude gehupt“

Im 30. Bestandsjahr der MLS wirkt einiges besser ausbalanciert, mehr Talente denn je werden in den Vereinigten Staaten ausgebildet und mit Einsatzzeiten belohnt, zusätzlich angeln die Verantwortlichen auch nach vielversprechenden Jungprofis von jenseits des Großen Teichs. Zum monetären und imagemäßigen Upgrade benötigte man aber dann doch wieder einen dicken Fisch: Dank der Sogwirkung des bald 39-jährigen Messi ist jetzt auch das Fernsehen voll im Bilde. 2,5 Milliarden Dollar blecht der Tech-Gigant Apple für die MLS-Übertragungsrechte für zehn Jahre.

Und an jedem neuen Apple TV+-Abo, das außerhalb der USA abgeschlossen wird, verdient der kleine Argentinier mit – als Körberlgeld zusätzlich zu seinem geschätzten 50-Millionen-Dollar-Jahreseinkommen. Auch macht die Nummer 10 die Schatzmeister der Konkurrenten glücklich – mit einem Messi-Zuschlag und dem Ausweichen in ihre größeren American-Football-Stadien lassen sich auch hübsche Sümmchen lukrieren.

1994 hätten eine solche Entwicklung nur die hartgesottensten Optimisten erwartet. Ja, die Durchschnittsamerikaner stürmten zwar die Stadien – im Schnitt 69.000 waren damals neuer WM-Rekord – aber sie waren eben weit weg von matchfit. Unvergessen mein Smalltalk mit einer weitgereisten Geschäftsfrau aus dem L.A.-Vorort Pasadena: „Mein einziger Matchbesuch bisher war bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles. Aber ganz ehrlich: was da unten auf dem Rasen passierte, blieb meinen Landsleuten und mir schleierhaft.“

Und obwohl sie nur ein paar Minuten zum Finalstadion von 1994, der Retro-Beauty „Rose Bowl“ gehabt hätte, blieb sie dem Endspiel zwischen zwei der größten Fußball-Weltmächte, Brasilien und Italien, fern. Eigentlich aber auch besser so. Der Showdown war zum Gähnen, mit einem im Elferschießen glücklicheren Brasilien.