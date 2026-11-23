Neben dem Marktangebot bleiben zahlreiche Attraktionen des Wurstelpraters auch während der Wintermonate in Betrieb. Dazu zählen der Winterzug, das Alt Wiener Familien-Karussell, das Kettenkarussell Luftikus und das Grand Autodrom. Das Wiener Riesenrad und Madame Tussauds Wien sind ganzjährig geöffnet. Die Fahrgeschäfte können je nach Witterung betrieben werden.

Auch das Musikprogramm ist Teil des Wintermarkts. Insgesamt 37 kostenlose Livekonzerte sind über die Saison geplant. Das musikalische Spektrum reicht von Soul und Pop über Country bis zu Gospel und Austropop. Der Eintritt zum Markt und zu den Konzerten ist frei, ein Konsumzwang besteht nicht.

Weitere Programmpunkte sind der Perchtenlauf am 29. November ab 17 Uhr und der Besuch des Coca-Cola-Weihnachtstrucks am 15. Dezember. Zu Silvester ist ein eigenes Abendprogramm vorgesehen, am Neujahrstag wird das Neujahrskonzert übertragen. Am 6. Jänner endet die Saison mit dem Winterschlussverkauf.