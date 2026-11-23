Mit Schauspielerin Lilian Klebow als Gast startete am 20. November der 17. Wintermarkt im Wiener Prater. Bis 6. Jänner 2027 erwarten Besucherinnen und Besucher auf rund 15.000 Quadratmetern Gastronomie, Geschenkstände, 37 kostenlose Livekonzerte und zahlreiche Fahrgeschäfte.
40 Hütten mit kulinarischer Vielfalt
Am Riesenradplatz im Wiener Prater hat die Wintersaison begonnen. Insgesamt 40 Hütten sind geöffnet, 33 davon bieten gastronomische Spezialitäten. Das Angebot reicht von Wiener Markt- und Jahrmarktküche über süße Speisen bis zu frischer Pasta aus dem Parmesanlaib. Glühwein und hausgemachter Punsch, auch in alkoholfreien Varianten, ergänzen das kulinarische Programm. Mit der neuen Kolarik’s Bio-Hütte ist auch die Gastronomie der Luftburg am Wintermarkt vertreten.
Das Winter-Rondell bietet einen wettergeschützten Aufenthaltsbereich mit Kaffee, Kuchen und Torten. Für Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien gibt es montags einen Preisnachlass: Bei Gastronomieständen erhalten sie 25 Prozent Rabatt auf eine Speise ihrer Wahl. Bei teilnehmenden Handelsständen gilt die Ermäßigung für das jeweils teuerste Produkt.
Fahrgeschäfte und 37 kostenlose Livekonzerte
Neben dem Marktangebot bleiben zahlreiche Attraktionen des Wurstelpraters auch während der Wintermonate in Betrieb. Dazu zählen der Winterzug, das Alt Wiener Familien-Karussell, das Kettenkarussell Luftikus und das Grand Autodrom. Das Wiener Riesenrad und Madame Tussauds Wien sind ganzjährig geöffnet. Die Fahrgeschäfte können je nach Witterung betrieben werden.
Auch das Musikprogramm ist Teil des Wintermarkts. Insgesamt 37 kostenlose Livekonzerte sind über die Saison geplant. Das musikalische Spektrum reicht von Soul und Pop über Country bis zu Gospel und Austropop. Der Eintritt zum Markt und zu den Konzerten ist frei, ein Konsumzwang besteht nicht.
Weitere Programmpunkte sind der Perchtenlauf am 29. November ab 17 Uhr und der Besuch des Coca-Cola-Weihnachtstrucks am 15. Dezember. Zu Silvester ist ein eigenes Abendprogramm vorgesehen, am Neujahrstag wird das Neujahrskonzert übertragen. Am 6. Jänner endet die Saison mit dem Winterschlussverkauf.
Lilian Klebow bei der Illuminierung des Riesenrads
Den Auftakt am 20. November begleitete die festliche Beleuchtung des Wiener Riesenrads. Schauspielerin Lilian Klebow betätigte gemeinsam mit Gemeinderätin und Landtagsabgeordneter Katharina Weninger, Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, Tessa und Nora Lamac vom Wiener Riesenrad sowie Prater-Wien-Geschäftsführer Michael Prohaska den Startknopf für die Illumination.
Unter den Gästen waren außerdem Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Moderatorin Martina Kaiser sowie die ehemaligen Fußballer Manuel Ortlechner und Stefan Maierhofer. Für die Lichtinstallation wurden die Waggons des Riesenrads mit 22.500 LED-Lichtpunkten umrandet. Insgesamt kamen dafür 750 Meter Kabel zum Einsatz.
Öffnungszeiten bis 6. Jänner 2027
Der Wintermarkt am Riesenradplatz ist montags bis freitags von 12 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember endet der Betrieb bereits um 17 Uhr. Zu Silvester bleibt der Markt bis 2 Uhr geöffnet.