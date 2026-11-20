Die Saint Charles Apotheke in der Wiener Gumpendorfer Straße feierte ihr 140-jähriges Bestehen. Apotheker Alexander Ehrmann begrüßte Gäste zum Jubiläum, das die lange Geschichte des Hauses und seine Verbindung zur Naturheilkunde in den Mittelpunkt stellte.
140 Jahre Geschichte in der Gumpendorfer Straße
1886 eröffnete die Saint Charles Apotheke in der Gumpendorfer Straße 30 im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Aus der traditionsreichen Apotheke entwickelte sich die heutige Marke Saint Charles, die seit sechs Generationen die Verbindung von traditioneller Apothekerkunst, Traditioneller Europäischer Medizin und heimischer Pflanzenwelt pflegt.
Das 140-jährige Bestehen wurde am 19. November mit einer Jubiläumsfeier am historischen Standort begangen. Apotheker Alexander Ehrmann begrüßte die Gäste und lud dazu ein, auf die Geschichte des Hauses und seine weitere Entwicklung anzustoßen.
Musik und Tanz beim Jubiläum
Neben dem gemeinsamen Feiern standen auch künstlerische Darbietungen auf dem Programm. Eine Bachata-Tanzperformance von Lisa und Chen sowie ein musikalischer Auftritt von the3amsound begleiteten den Abend. Bei Getränken, Snacks und einer Geburtstagstorte klang die Feier in geselliger Atmosphäre aus.
Tradition trifft auf zeitgemäße Gesundheitskonzepte
Heute verbindet Saint Charles überliefertes Wissen mit zeitgemäßen Perspektiven auf Gesundheit, Wohlbefinden und natürliche Schönheit. Das historische Interieur der Apotheke erinnert an die lange Geschichte des Unternehmens und bildet den Rahmen für diesen Zugang.
Mit dem Jubiläum blickt Saint Charles auf 140 Jahre am Standort Gumpendorfer Straße zurück. Die Verbindung von traditioneller Apothekerkunst und den Kräften der heimischen Pflanzenwelt bleibt dabei ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensgeschichte.