1886 eröffnete die Saint Charles Apotheke in der Gumpendorfer Straße 30 im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Aus der traditionsreichen Apotheke entwickelte sich die heutige Marke Saint Charles, die seit sechs Generationen die Verbindung von traditioneller Apothekerkunst, Traditioneller Europäischer Medizin und heimischer Pflanzenwelt pflegt.

Das 140-jährige Bestehen wurde am 19. November mit einer Jubiläumsfeier am historischen Standort begangen. Apotheker Alexander Ehrmann begrüßte die Gäste und lud dazu ein, auf die Geschichte des Hauses und seine weitere Entwicklung anzustoßen.