Die Vienna Comic Con feierte am Wochenende ihre zehnte Ausgabe. Auf mehr als 45.000 Quadratmetern in der Messe Wien trafen internationale Schauspieler, Künstler, Autoren und Fans der Popkultur aufeinander. Mehr als 600 Aussteller sowie ein umfangreiches Programm aus Workshops, Meet & Greets und E-Sport-Turnieren machten die Veranstaltung erneut zu einem Treffpunkt der österreichischen Popkultur-Szene.

Zu den internationalen Gästen zählte Katie Leung, die als Cho Chang in den „Harry Potter“-Filmen bekannt wurde und zuletzt in „Bridgerton“ zu sehen war. Ebenfalls angekündigt waren Michael Cudlitz aus „The Walking Dead“, Vincent D’Onofrio aus „Men in Black“ und Osric Chau aus „Supernatural“.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von „Star Trek“ lag ein weiterer Schwerpunkt auf dem Science-Fiction-Klassiker. Schauspielerin Marina Sirtis sowie Fachleute aus der Filmproduktion gaben Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen. Dazu gehörte auch der Emmy-Preisträger Ante Dekovic, der an Produktionen wie „Star Trek“ und „Die Tribute von Panem“ mitgearbeitet hat.

Auch die Comicbranche war international vertreten: Der US-amerikanische Autor Jason Aaron, bekannt für seine Arbeiten an Marvel-Reihen wie „Wolverine“ und „Thor“, gehörte zu den Gästen. Bei Panels konnten Besucher Fragen stellen und mehr über die Entstehung von Filmen, Serien und Comics erfahren.