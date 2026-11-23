Katie Leung aus „Harry Potter“, Osric Chau aus „Supernatural“ und weitere internationale Gäste prägten die zehnte Vienna Comic Con in der Messe Wien. Neben Film- und Serienstars standen Gaming, Cosplay, Workshops und die Fangemeinschaft im Mittelpunkt.
Internationale Stars aus Film und Fernsehen
Die Vienna Comic Con feierte am Wochenende ihre zehnte Ausgabe. Auf mehr als 45.000 Quadratmetern in der Messe Wien trafen internationale Schauspieler, Künstler, Autoren und Fans der Popkultur aufeinander. Mehr als 600 Aussteller sowie ein umfangreiches Programm aus Workshops, Meet & Greets und E-Sport-Turnieren machten die Veranstaltung erneut zu einem Treffpunkt der österreichischen Popkultur-Szene.
Zu den internationalen Gästen zählte Katie Leung, die als Cho Chang in den „Harry Potter“-Filmen bekannt wurde und zuletzt in „Bridgerton“ zu sehen war. Ebenfalls angekündigt waren Michael Cudlitz aus „The Walking Dead“, Vincent D’Onofrio aus „Men in Black“ und Osric Chau aus „Supernatural“.
Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von „Star Trek“ lag ein weiterer Schwerpunkt auf dem Science-Fiction-Klassiker. Schauspielerin Marina Sirtis sowie Fachleute aus der Filmproduktion gaben Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen. Dazu gehörte auch der Emmy-Preisträger Ante Dekovic, der an Produktionen wie „Star Trek“ und „Die Tribute von Panem“ mitgearbeitet hat.
Auch die Comicbranche war international vertreten: Der US-amerikanische Autor Jason Aaron, bekannt für seine Arbeiten an Marvel-Reihen wie „Wolverine“ und „Thor“, gehörte zu den Gästen. Bei Panels konnten Besucher Fragen stellen und mehr über die Entstehung von Filmen, Serien und Comics erfahren.
Workshops, Gaming und Cosplay
Neben den prominenten Gästen bot die Vienna Comic Con zahlreiche Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Ein Programmpunkt war der Zeichenworkshop von Stephanie Gladden, die seit 35 Jahren in der Animationsbranche tätig ist. Sie arbeitete unter anderem an „Die Simpsons“, „SpongeBob Schwammkopf“ und „Powerpuff Girls“ mit und vermittelte Einblicke in die Gestaltung bekannter Zeichentrickfiguren.
Mit der Vienna Challengers Arena wurde auch der Gaming-Bereich umfassend abgedeckt. Internationale E-Sport-Turniere, Begegnungen mit Teams und interaktive Spielmöglichkeiten ergänzten das Programm. In der Game Zone reichte das Angebot von digitalen und analogen Spielen über Sammelkartenspiele bis hin zu Retrogaming und Live-Action-Rollenspielen.
Ein wesentlicher Bestandteil blieb die Community. In Österreichs größter Artist Alley präsentierten Kunstschaffende und Autoren ihre Arbeiten. Cosplayer konnten ihre Kostüme auf dem Laufsteg zeigen und an Wettbewerben teilnehmen. Ergänzt wurde das Angebot durch Fanprojekte und einen Science-Fiction-Schreibwettbewerb.
Österreich-Premiere für „Kobayashi Maru“
Einen besonderen Programmpunkt bildete die Österreich-Premiere des Kurzfilms „Kobayashi Maru“. Die Produktion verbindet die Science-Fiction-Welten von „Star Trek“ und „Raumpatrouille Orion“ und wurde vom „Star Trek“-Fan Rene von Bodisco realisiert. Für den Film wirkten unter anderem Cosplayer und bekannte Synchronsprecher mit.
Auch Fritz Beckhaus, der in „Raumpatrouille Orion“ mitgespielt hatte und 2026 verstarb, ist in dem Film zu sehen. Er stand im Alter von 96 Jahren noch für die Dreharbeiten vor der Kamera.
Im Vorjahr besuchten rund 45.000 Menschen die Vienna Comic Con. Auch für die zehnte Ausgabe wurden Besucherzahlen in ähnlicher Höhe erwartet.