Veronica Kaup-Hasler: „Milo Rau setzt auf Provokation durch Umarmung“

Aber die Zerstörung ist voll im Gange. Das Theater an der Wien, Opernhaus des Jahres, muss seine Produktionen reduzieren. Die Kammeroper, in der exzellente Aufführungen zu sehen waren, zeigt ihre letzte Produktion. Stattdessen wird eine Musicalhalle im Prater gebaut. Es gibt aber bereits zwei Bühnen, die mit Musicals verplant sind. Wo soll das hinführen?

Um das einzuordnen: Das angesprochene Musicalhaus im Prater ist eine rein privatwirtschaftliche Unternehmung eines Musical-Tycoons, der keinen Cent von der öffentlichen Hand bekommt. Ein privates Geschäftsmodell. Die anderen Musicalhäuser verantwortet die Wien Holding.

Der Auftrag an den Geschäftsführer war klar, nämlich die Oper zu schützen. An erster Stelle steht da das Haupthaus, das die Stadt auf höchstem Niveau grundsaniert hat. Die Kammeroper ist ein von der Stadt geförderter Verein. Nach den derzeitigen Krisenjahren soll der Betrieb aber wieder aufgenommen werden.

Wann wird das sein?

Ich wäre froh, wenn ich das Budget jetzt gleichhalten könnte, aber das Ende des Tunnels sehe ich noch nicht. Meinen Fokus lege ich auf den Schutz sehr fragilen Terrains. Es geht um Arbeitsplätze, um Vielfalt.

Geschieht nicht gerade das Gegen teil? Ein Beispiel dafür ist die Ernennung von Sara Ostertag* als Leiterin des Schauspielhauses. Sie führt bereits ein Haus in der Gumpendorfer Straße. Die Branche nennt Ihre Entscheidung einen Akt der Willkür. Was entgegnen Sie da?

Was mich eher erschreckt hat, war die Reaktion von Leuten, nämlich mit unglaublichem Hass, unter anderem auf Social Media. Aber zur Ernennung: Sara Ostertag hat alle Kriterien der Ausschreibung erfüllt und ihr Konzept geht darüber hinaus. Das war ein Ausschreibungsprozess wie jeder andere. Man kann da nicht von Willkür sprechen.

Ich verfolge Saras Arbeit seit Langem und finde sie toll. Sie machte auch die Dramaturgie bei Florentina Holzingers Per formance in Venedig. Ostertag ist unum stritten eine großartige Theaterfrau. Sie wird den Fokus auf zeitgenössische Dra matik legen, in der Tradition des Hauses als Autor:innentheater. Übrigens: In den Feuilletons ist immer von Uraufführung die Rede, aber es gibt auch gute Stücke aus den letzten 30 Jahren, die man eben falls wieder aufführen sollte.