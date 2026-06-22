Stefan Salinger: Manager zwischen Kloster, Resümee und Rendite

In dieser Folge von oö ungefiltert steht Stefan Salinger im Mittelpunkt, der seit 2025 die Vivir Holding, den wirtschaftlichen Arm des Karmelitenordens, leitet. Im Gespräch erzählt er von seinem ungewöhnlichen beruflichen Weg, der ihn aus der Privatwirtschaft in eine Position führte, in der wirtschaftliche Verantwortung und gesellschaftliche Werte eng miteinander verbunden sind.

Stefan Salinger gibt Einblicke in seine bisherigen Stationen und beschreibt, welche Erfahrungen ihn als Führungskraft geprägt haben. Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich die Anforderungen sein können, wenn nicht private Eigentümer, sondern ein Orden hinter einem Unternehmen steht. Themen wie langfristiges Denken, Verantwortung und Sinnorientierung spielen dabei eine besondere Rolle.

Auch aktuelle Projekte kommen zur Sprache – von Immobilienentwicklungen bis hin zur Weiterentwicklung bestehender Standorte. Dabei erklärt Salinger, warum moderne Führung für ihn vor allem auf Ehrlichkeit, Nahbarkeit und Teamgeist basiert und wie wichtig ein respektvoller Umgang im Berufsalltag ist.

Darüber hinaus spricht er über persönliche Werte, die Bedeutung von Freundschaften und Familie sowie über die Frage, wie sich Beruf, Ausgleich und persönliche Überzeugungen miteinander verbinden lassen. Seine Erfahrungen aus Wirtschaft, Familienunternehmen und anderen beruflichen Stationen prägen dabei seinen Blick auf Führung und Zusammenarbeit.