Wiener Opernsommer begeistert mit fulminanter „Carmen“-Premiere

„Ich freue mich, dass der Wiener Opernsommer heuer schon zum dritten Mal stattfindet und immer mehr Anklang findet. Ich wünsche mir elf weitere ausverkaufte Vorstellungen, an denen das Publikum viele Gänsehautmomente erleben kann“, sagte Intendant Joji Hattori.

Regisseur Dominik am Zehnhoff-Söns betonte: „Ich fühle mich in meiner Arbeit sowohl dem Publikum als auch dem Komponisten verpflichtet: dem Publikum, indem ich die Geschichte klar, emotional und verständlich erzähle; und dem Komponisten, indem ich versuche, dem Werk zu dienen.“

Auch Daniel Gutmann zeigte sich begeistert: „Wenn so viele großartige Menschen mit derselben Leidenschaft an einem Projekt arbeiten, entsteht etwas Besonderes. Genau das spürt man beim Wiener Opernsommer.“