Wiener Opernsommer begeistert mit fulminanter „Carmen“-Premiere

Mit einer glanzvollen Premiere von Georges Bizets Carmen ist der Wiener Opernsommer in seine dritte Saison gestartet. Vor zahlreichen prominenten Gästen verwandelte sich der Wiener Eislaufverein in eine beeindruckende Open-Air-Opernarena und sorgte für begeisterte Reaktionen.
Erfolgreicher Auftakt unter freiem Himmel
Mit Georges Bizets Opernklassiker Carmen eröffnete der Wiener Opernsommer am 2. Juli seine diesjährige Saison. Bereits vor Vorstellungsbeginn sorgten Essensstände und sommerliche Atmosphäre für beste Stimmung, ehe sich die Kulisse des Wiener Eislaufvereins am Heumarkt in eine spanische Stierkampfarena verwandelte. Das Publikum dankte den Mitwirkenden mit begeistertem Applaus und bestätigte einmal mehr den Wiener Opernsommer als festen Bestandteil des Wiener Kultursommers.
Hochkarätige Besetzung
In der Titelrolle überzeugte die Grammy-prämierte amerikanische Mezzosopranistin Isabel Leonard als Carmen. An ihrer Seite standen Oreste Cosimo als Don José, Daniel Gutmann als Escamillo sowie Gabriela Hrženjak als Micaëla. Ergänzt wurde das Ensemble unter anderem von Juliette Khalil, Sofiya Almazova, Alexander Dimitrov, Leo Mignonneau und Samuel Robertson.
Für einen besonderen Zugang zum Werk sorgte Hosea Ratschiller, der in der Rolle von Georges Bizet mit seinen Erzählungen die französischen Dialoge ersetzte. Die musikalische Leitung lag erneut bei Intendant Joji Hattori, der das Wiener KammerOrchester und den Philharmonia Chor Wien dirigierte. Regie führte Dominik am Zehnhoff-Söns, Bühne und Kostüme stammen von Manfred Waba, die Choreografie von Jessica Wurzer.
Begeisterung auf und hinter der Bühne
„Ich freue mich, dass der Wiener Opernsommer heuer schon zum dritten Mal stattfindet und immer mehr Anklang findet. Ich wünsche mir elf weitere ausverkaufte Vorstellungen, an denen das Publikum viele Gänsehautmomente erleben kann“, sagte Intendant Joji Hattori.
Regisseur Dominik am Zehnhoff-Söns betonte: „Ich fühle mich in meiner Arbeit sowohl dem Publikum als auch dem Komponisten verpflichtet: dem Publikum, indem ich die Geschichte klar, emotional und verständlich erzähle; und dem Komponisten, indem ich versuche, dem Werk zu dienen.“
Auch Daniel Gutmann zeigte sich begeistert: „Wenn so viele großartige Menschen mit derselben Leidenschaft an einem Projekt arbeiten, entsteht etwas Besonderes. Genau das spürt man beim Wiener Opernsommer.“
Zahlreiche prominente Gäste
Die Premiere lockte zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft an den Heumarkt, darunter Marika Lichter, Mercedes Echerer, Martin Leutgeb, Jacqueline Lugner, Yury Revich, Akiko Nakajima, Iva Schell, Martin Sieghart, Rudolf Taschner, Barbara Suchanek, Christian Kolonovits, Brigitte Just-Kolonovits, Rico Gulda, Wolfgang Kindl, Alexander Biach sowie viele weitere Gäste.