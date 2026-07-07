Bergauf mit Cultour 2026: Festspielstimmung am Naturbadesee

Große Stimmen, außergewöhnliche Nähe zum Publikum und eine einzigartige Kulisse: Die siebte Ausgabe von „Bergauf mit Cultour“ machte das Alpin Resort Sacher Seefeld erneut zum besonderen Treffpunkt des österreichischen Festspielsommers.
Musikgenuss auf Österreichs kleinster Seebühne
Elisabeth Gürtler lud zur siebten Ausgabe von „Bergauf mit Cultour“ an den Naturbadeteich des Alpin Resort Sacher Seefeld. Auf Österreichs wohl kleinster Seebühne erlebten die Gäste ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, das große musikalische Momente mit der besonderen Atmosphäre der Tiroler Bergwelt verband.
Den Auftakt gestalteten Kammersänger Prof. Michael Schade, Intendant von „Bergauf mit Cultour“, gemeinsam mit den Wiltener Sängerknaben unter der Leitung von Prof. Günther Stecher mit César Francks Panis Angelicus. Durch das Programm führte Michael Schade, der sich gemeinsam mit Gastgeberin Elisabeth Gürtler über zahlreiche Stammgäste freute.
Vielfältiges Programm zwischen Oper und Volkslied
Das Konzert spannte einen musikalischen Bogen von Oper und Operette über Lied bis hin zu Volksmusik. Wallis Giunta interpretierte unter anderem Werke von Leonard Bernstein, Tirza Gloger und Vinzenz Praxmarer widmeten sich Mozart, während Lidia Baich gemeinsam mit Maximilian Kromer Edvard Grieg auf die Bühne brachte. Serge Falck präsentierte Chansons von Jacques Brel, Lorenz Baich sowie die Wiltener Sängerknaben ergänzten das vielseitige Programm.
Zum Abschluss vereinten sich alle Künstler mit dem Publikum bei „Schenkt man sich Rosen aus Tirol“ aus der Operette Der Vogelhändler.
Begegnungen über die Musik hinaus
Zum Wochenende gehörten auch gemeinsame Wanderungen durch die Seefelder Bergwelt sowie kulinarische Traditionen im Alpin Resort Sacher. Original Sacher-Torte, Wiener Schnitzel und der gemeinsame Ausklang mit Sacher Würsteln und frisch getunkten Original Sacher Würfeln boten Raum für persönliche Begegnungen zwischen Künstler und Gästen.
„Bergauf mit Cultour lebt nicht nur von der Musik, sondern auch von den Begegnungen. Auf der Wanderung, am Tisch und schließlich am Naturbadesee entsteht jene Nähe, die man nicht inszenieren kann“, betonte Gastgeberin Elisabeth Gürtler.
Zahlreiche Gäste in Seefeld
Unter den Gästen befanden sich unter anderem Sandra und Ralph Hasenhüttl, Nadja Swarovski, Bettina und Eduard Kranebitter, Patricia und Markus Spiegelfeld, Marlies Muhr, Marie Haim-Swarovski, Gabriele und Klaus Buchleitner, Katharina Sepp, Nina Wedl, Raphael Jablonka, Gabriele und Günther Bonn sowie Margaretha Albrecht.