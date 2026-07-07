Bergauf mit Cultour 2026: Festspielstimmung am Naturbadesee

Elisabeth Gürtler lud zur siebten Ausgabe von „Bergauf mit Cultour“ an den Naturbadeteich des Alpin Resort Sacher Seefeld. Auf Österreichs wohl kleinster Seebühne erlebten die Gäste ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, das große musikalische Momente mit der besonderen Atmosphäre der Tiroler Bergwelt verband.

Den Auftakt gestalteten Kammersänger Prof. Michael Schade, Intendant von „Bergauf mit Cultour“, gemeinsam mit den Wiltener Sängerknaben unter der Leitung von Prof. Günther Stecher mit César Francks Panis Angelicus. Durch das Programm führte Michael Schade, der sich gemeinsam mit Gastgeberin Elisabeth Gürtler über zahlreiche Stammgäste freute.