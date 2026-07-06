Genuss mit Aussicht: „Der gedeckte Ort“ lud zur zweiten Ausgabe

Für die florale Gestaltung sorgte Floristik Obendrauf, musikalische Live-Begleitung und die neuesten Designfahrzeuge des Porsche Zentrum Steiermark rundeten das besondere Ambiente ab.

„Der gedeckte Ort ist weit mehr als ein Gourmet-Event. Wir möchten Menschen, Produzenten und Spitzenköche an einem außergewöhnlichen Ort zusammenbringen und zeigen, welche unglaubliche Qualität und Leidenschaft in den Regionen Österreichs steckt. Jede Zutat erzählt ihre eigene Geschichte – und genau diese Geschichten möchten wir gemeinsam erlebbar machen“, betonten die Gastgeber Hannes Schreiner und Sabrina Konrad.

Mit sommerlichem Wetter, regionaler Spitzenkulinarik und einer außergewöhnlichen Atmosphäre wurde „Der gedeckte Ort – Vol. 2“ erneut zu einem eindrucksvollen Bekenntnis zur österreichischen Genusskultur. Fest steht bereits: Im Oktober folgt die nächste Ausgabe – erneut an einem geheimen Ort und diesmal mit mehreren Sterneköchen.