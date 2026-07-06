Genuss mit Aussicht: „Der gedeckte Ort“ lud zur zweiten Ausgabe

Mit regionaler Spitzenküche, außergewöhnlichen Weinen und einer spektakulären Kulisse zwischen den Weinbergen wurde „Der gedeckte Ort – Vol. 2“ in Kitzeck im Sausal erneut zu einem besonderen Genuss- und Netzwerkerlebnis.
Kulinarik an einem geheimen Ort
Unter dem Motto „Der gedeckte Ort – Vol. 2“ luden Hannes Schreiner und Sabrina Konrad, Herausgeber der Magazine Spirit of Styria und 5Komma5Sinne, am 4. Juli rund 70 Gäste zu einem außergewöhnlichen Kulinarik-Event. Erst drei Tage vor der Veranstaltung wurde der geheime Veranstaltungsort bekanntgegeben: das Raum & Reben Chalet der Schreiner Capital Gruppe in Kitzeck im Sausal, wo eine lange Tafel mit Blick über das Sausaler Becken gedeckt war.
Spitzenküche trifft regionale Produzenten
Für das kulinarische Highlight sorgte Michelin-prämierter Spitzenkoch Hannes Müller vom Hotel und Restaurant Die Forelle am Weißensee mit einem eigens kreierten 5,5-Gänge-Menü. Verarbeitet wurden ausschließlich hochwertige Zutaten österreichischer Produzenten – darunter Jobi-Forelle aus der Oststeiermark, Lamm aus der eigenen Landwirtschaft des Küchenchefs, Rindfleisch vom Betrieb von Fritz Strobl, Schokolade von Zotter sowie steirische Öle der Ölmühle Hartlieb.
Auch die Weinbegleitung setzte auf Regionalität und persönliche Begegnungen: Die Winzer des Weinguts Kodolitsch aus der Südsteiermark und des Weinguts Johann Donabaum aus der Wachau präsentierten ihre Weine persönlich und gaben Einblicke in ihre Philosophie und ihre Jahrgänge.
Regionalität mit Persönlichkeit
Für die florale Gestaltung sorgte Floristik Obendrauf, musikalische Live-Begleitung und die neuesten Designfahrzeuge des Porsche Zentrum Steiermark rundeten das besondere Ambiente ab.
„Der gedeckte Ort ist weit mehr als ein Gourmet-Event. Wir möchten Menschen, Produzenten und Spitzenköche an einem außergewöhnlichen Ort zusammenbringen und zeigen, welche unglaubliche Qualität und Leidenschaft in den Regionen Österreichs steckt. Jede Zutat erzählt ihre eigene Geschichte – und genau diese Geschichten möchten wir gemeinsam erlebbar machen“, betonten die Gastgeber Hannes Schreiner und Sabrina Konrad.
Mit sommerlichem Wetter, regionaler Spitzenkulinarik und einer außergewöhnlichen Atmosphäre wurde „Der gedeckte Ort – Vol. 2“ erneut zu einem eindrucksvollen Bekenntnis zur österreichischen Genusskultur. Fest steht bereits: Im Oktober folgt die nächste Ausgabe – erneut an einem geheimen Ort und diesmal mit mehreren Sterneköchen.