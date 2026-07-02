Österreichs stärkste Marken ausgezeichnet: EBI präsentiert Markenwert Studie 2026

Vor Medienvertreter und Markenverantwortlichen stellte das European Brand Institute (EBI) am 1. Juli die Ergebnisse der Österreichischen Markenwert Studie 2026 vor. Bereits zum 23. Mal analysierte die Studie die wertvollsten Markenunternehmen des Landes und zeigte einmal mehr die wirtschaftliche Bedeutung starker Marken.

Die zehn wertvollsten österreichischen Markenunternehmen steigerten ihren gemeinsamen Markenwert um 3,8 Prozent auf mehr als 40,5 Milliarden Euro und lagen damit deutlich über dem prognostizierten Wirtschaftswachstum.

„Auch 2026 zeigt sich: Starke Marken sind die verlässlichste Antwort auf eine herausfordernde Konjunktur“, betonte EBI-Präsident Prof. Dr. Gerhard Hrebicek.