Sepp Schellhorn: „Es war kein leichtes Jahr“

Die Bereitschaft in Ministerien und Landesregierungen ist da?

Es gibt große Bereitschaft bei den BHs, die die mittelbaren Gesetzesvollzieher und unmittelbar bei den Bürgern und Gewerbetreibenden sind. Da gibt es einen super Austausch. Für die und für die Bürger und Unternehmer brenne und renne ich. Aber ich verliere irgendwann meine Kondition und Geduld, wenn es um Reformen im Föderalismus geht.

Aber das ist länderspezifisch und hängt daran, wer den Vorsitz in der LH-Konferenz hat. Jetzt ist es Tirol und da verstehen wir uns sehr gut. Wir sitzen alle in einem Boot. Es sollte nicht so sein, dass der Bund nur hinten das Ruder hält und sagt, in welche Richtung Länder und Gemeinden rudern sollen. Wir müssen alle rudern, damit es für die Bürger besser wird. Aber manchmal lässt halt einer aus.

In der Politik wird oft kunstvoll aneinander vorbeigeredet. Man tut so, als würde man einander zuhören und denkt sich in Verhandlungen: „Das mach ich eh nicht.“

Das würde ich aber nicht nur auf die Länder schieben. Das haben wir in der Koalition auch. Gerade jetzt beim Doppelbudget. Weniger den Hintergedanken „Das würge ich jetzt ab“, sondern um seine Ideologie durchzusetzen und nicht an Reformen zu denken. Ich bin im Kopf immer Unternehmer. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die ganze Legislaturperiode hart zu arbeiten. Ich habe kein 20-Jahre-Programm als Politiker, sondern fünf Jahre, in denen ich liefern will.

Das unterscheidet mich von anderen. Ich habe ein Ablaufdatum. Das gibt mir gewisse Freiheiten. Mit diesem Mindset lebe ich, auch wenn es, das muss ich ehrlich sagen, kein leichtes Jahr war. Diese Freiheit bringt einen auch dazu, die Sinnfrage zu stellen, wenn es stockt. Aber dann kommt wieder die unternehmerische Ernsthaftigkeit, liefern zu wollen. Dafür bin ich gewählt worden und habe der Partei viele Vorzugsstimmen gebracht.

Aber es gibt Momente, wo Sie sich fragen: „Wozu sitze ich da?“

Ich würde nicht die Wahrheit sagen, wenn ich sagen würde, es macht immer Spaß. Aber es ist mein ewiger Appell, dass wir uns selbst fragen müssen, was wir richtig und falsch gemacht haben. Was zwischen 2020 und 2023 passiert ist, wurde nicht so richtig öffentlich besprochen, ist aber der Grund, warum es budgetär so ist, wie es ist.

Aber, um es kurz zu machen: In meinem beruflichen Leben hat sich viel verändert, auch mein privater Radius hat sich geändert, dafür hat sich mein Horizont enorm erweitert. Das Hirn hat es mir nicht aufgerissen, aber ich habe sehr viel dazugelernt.

Sie hatten als Wirt und Abgeordneter kaum medialen Gegenwind. In den ersten Monaten im Amt aber Dauerfeuer und Häme. Stichwort: Dienstwagen. Hat Sie das überrascht?

Die unfairen Dinge haben mich überrascht. Viele Dinge, die da behauptet wurden, haben einfach nicht gestimmt. Mich hat überrascht, dass das so hingenommen wird. Plötzlich steht man allein da, bekommt keine Rückendeckung, außer von seinem kleinen, engen Team hier im Staatssekretariat. Das ist kein Vorwurf. Jeder muss schauen, dass er selbst durchkommt.

In dieser medialen Unehrlichkeit, die ich erlebt habe, sehe ich eine Gefahr für die Zukunft. Wenn wir den Qualitätsjournalismus nicht stärken und hochhalten, wird die Mitte der Gesellschaft auseinanderbrechen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, zu unterscheiden, was ist wahr und was ist unwahr. Die linken und rechten Extreme, nicht nur in Österreich, sind durch Algorithmen getrieben. Unsere Gesellschaft wird von außen beeinflusst. Davor möchte ich warnen. Ich bin ein leidenschaftlicher Supporter des Qualitätsjournalismus, der Magazine, der täglichen Journale, des ORF.

Das ist gut zu hören.

Es ist mehr als nur gut zu hören. Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung. Wenn Clickbaits und Skandalisierung mehr zählen, als die wahre Geschichte, angetrieben von einem Menschen mit einer Million Follower, wissen wir, wohin die Reise gehen kann.

Wenn man diesen Journalismus gewähren lässt – denen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass sie in vier Jahren keinen Job mehr haben werden, denn das kann KI auch. Insofern möchte ich schon in den sozialen Medien etwas Neues anfangen: Ich will informieren und gegen den Fake-News-Wahnsinn ankämpfen. Aber ich habe gelernt: Wenn man authentisch ist und Dinge sagt, die nicht gestreamt sind, dann eckt man an.

Sind wir im Zeitalter des bewussten Missverstehens? Man weiß, was der andere gemeint hat, verdreht es aber, weil es in der eigenen Zielgruppe besser für Aufregung sorgt?

Ja, das funktioniert besser. Das ist die absolute Missachtung der Klarheit.

Welche historischen kulturellen Gründe sehen Sie dafür, dass Österreich so schwer reformierbar ist?

Ein Grund liegt in unserer Verfassung. Kelsen hat Vieles in eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament gepackt. Wenn man diese für Reformen nicht bekommen hat, hat man 15a-Vereinbarungen mit den Ländern geschlossen. Das führte zu dem Zitat des früheren Finanzministers Schelling: „Wir leben in einem Land, wo jeder für etwas zuständig ist, aber keiner für etwas verantwortlich.“