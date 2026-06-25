Selbstwertprobleme: Wenn Feedback zur Herausforderung wird

Zeigt eine Person ein irrationales, leicht kränkbares Verhalten und stürzt er oder sie sich förmlich auf alles, was irgendwie als Kritik aufgefasst werden könnte, stecken oft ein massives Schutzbedürfnis sowie ein erschüttertes Selbstwertgefühl dahinter.

Hier ist einerseits eine Psychotherapie hilfreich. Andererseits muss sich die andere Person – bis es zu einer psychischen Stabilisierung kommt – keinesfalls rechtfertigen. Sie sollte also keine Erklärungen liefern, sondern zu akzeptieren versuchen, dass die Wunden tiefer sitzen, und offenbar aufgerissen wurden.