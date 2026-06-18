Funkelnde Liebe: Schmuck als Liebesbeweis

Schmuck kann viel sagen. Schmuckstücke bedeuten häufig Zugehörigkeit, Verbundenheit, Wertschätzung, Ehrerbietung oder sogar Liebe. Der Herr der Ringe – Juwelier Hans Schullin – blickt zurück auf Agnès Sorel, die im 15. Jahrhundert den Schmuck für Frauen eroberte, als sie das Gebot überging, nur Männer dürften Diamanten tragen.

Seit damals sind Edelsteine eng mit der Schönheit, Eleganz und Strahlkraft von Frauen verbunden. Maria von Burgund soll den ersten Diamantring zur Verlobung erhalten haben. Marilyn Monroe singt viel, viel später von den begehrten Edelsteinen als girls best friends. Ob Prinzessin oder Businessfrau, Diamanten geben ihre Trägerinnen als erfolgreich und begehrt zu erkennen. Schullin: „Schmuck löst Emotionen aus. Und versinnbildlicht Emotion.“ Im Folgenden sehen wir uns näher an, was Schmuck psychologisch verkörpern kann.