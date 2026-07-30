Wenn die Lust plötzlich weg ist

Nach der Hochzeit erkennt der vor Glück Überwältigte seine Frau jedoch nicht wieder: Yvonne verweigert nach und nach alles, was die beiden zunächst leidenschaftlich verband. Hannes ist verwirrt und aufgebracht: Wie kann sich ein Mensch so verändern? Was tun, wenn die Partnerin auf einmal lustlos ist?

Und Yvonne? Sie fühlte sich unter Druck gesetzt. Im Einzelgespräch eröffnet sie ihrer Paartherapeutin, nach der Fellatio Fieberblasen zu haben. Sie beklagt einen tagelang brennenden Mund, Halsweh, sogar Ekel, sobald sie die Erwartung von Hannes spüre. „Ich bin keine vorprogrammierte Maschine. Er geht davon aus, dass ich jedes Mal Lust darauf habe und funktioniere.“

Und, ja, sagt sie, das sei anfangs tatsächlich anders gewesen. Sie sei in Hannes’ Begeisterung für Fellatio mitaufgegangen. Nun allerdings nicht mehr. Mittlerweile hat sie Angst, es ihm zu sagen, da er sie „nur so kenne“ – als leidenschaftliche, tabulose Frau. Sie will ihn nicht enttäuschen. Und jetzt? Verborgene Ängste tragen dazu bei, von einer Partnerschaft stillschweigend in die Freundschaftszone zu wechseln.