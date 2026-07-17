4 Arten der Liebe

Menschen wie Jochen sind es von Kindheit an gewohnt, andere zu unterstützen und sich selbst zurückzunehmen. Häufig agierten die Mütter der Betroffenen unreflektiert und raumfordernd, alles drehte sich um ihre Bedürfnisse statt um die ihrer Kinder. Somit orientierte sich Jochen früh an Befindlichkeiten seiner Mutter, eigentlich nur, um sein Überleben zu sichern.

Man spricht hier auch von Selbstaufgabe und aggressivem Altruismus – oder einem Helfersyndrom. Solche Menschen definieren sich übers Gebrauchtwerden und sind eher ratlos, was ihre eigenen Grenzen betrifft. Silke wirft Jochen immer häufiger vor, ein Weichei zu sein, weil er sich stets nach ihren Wünschen richtet. Auch das Urlaubsziel müsse sie wählen. Und Jochen? Warum handelt er nicht? Er kennt es schlichtweg nicht anders. Mühsam muss von überangepassten Personen wie ihm in einer Psychotherapie ein neues Beziehungsverhalten erlernt werden. Die Fähigkeit, „Nein“ zu sagen, und sich nicht mehr ständig anzupassen.