Liebesopfer und der Weg zur Selbstbefreiung

Eine radikale Wende in dieser Entwicklung erfolgt dann – und nur dann –, wenn ein Wandel geschieht: Marion geht auf einmal der Knopf auf.

Durch Selbstzerstörung erhält sie weder Liebe noch Respekt. Es braucht etwas ganz anderes. Eine gute – ja, da steht es – wertschätzende Beziehung zu sich selbst. Erst durch das Verständnis ihrer alten Wunden und ihrer Konditionierung zum Opfermenschen erkennen Personen wie Marion das Dilemma des Dienens – und das eigene Verhalten und Denken als giftige Quellen.

Wie kommt man aus diesen inneren Mustern heraus? Durch stetes Training neuer Möglichkeiten. Das Neinsagen erzeugt zunächst einen psychologischen Muskelkater, als dürfe man sich nicht abgrenzen und würde sich damit selbst disqualifizieren.

Dabei ist es genau anders. Selbstfürsorge und Selbstliebe fallen nicht vom Himmel. Es sind Fähigkeiten, die Sie am besten ab sofort als Düngemittel der Liebe einsetzen.