Fetisch oder Liebe?

Edda beklagt sich über Patricks Strumpf- und Stiefelfetisch, den sie anfangs selbst noch heiß fand, aber mittlerweile nur noch nervig. Immer müsse sie beim Sex Strümpfe und Stiefel tragen, damit er überhaupt in Fahrt komme. Edda plagt seit langer Zeit der Verdacht, gar nicht selbst gemeint, sondern nur ein Lustobjekt für ihren Mann zu sein.

„Andere Frauen würden sich freuen, so heiß begehrt zu werden“, kontert Patrick. „Denk an deine Freundinnen. Die wären dankbar, ob mit Stiefeln oder nicht.“ Daraufhin Edda wütend: „Dann such dir eine andere und verschone mich.“ Patrick lenkt ein: „So war das nicht gemeint.“ Edda, an die Paartherapeutin gewandt: „Sehen Sie, es geht ihm nicht um mich.“ Zu Patrick: „Du brauchst nur eine, die dir diese Funktion erfüllt.“

Vorläufiges Fazit: Dafür sei sich Edda nunmehr zu gut, Patrick weiterhin in seinen abartigen Wünschen zu unterstützen. Sie wolle einen Mann, dem es wirklich um sie geht. „Einen, dem ich als Frau genug bin.“

Woran erkennen Sie, ob Sie beim Sex wirklich gemeint oder nur ein austauschbares Sexobjekt sind?