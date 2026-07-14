Mehr als nur ein Spiel: Die Psychologie der Fußball-WM

Fußball wirkt als Parallelwelt. Vielleicht auch als psychologische Auszeit vom ganz normalen Wahnsinn. Vordergründig geht es bei einer Fußballweltmeisterschaft wohl um Tore, Siege, Macht und Geld. Hintergründig ist sie vielschichtiger. Die WM ist ein globaler Gefühlscontainer, den unsere weltweiten Gesellschaften zur psychologischen Entlastung brauchen. Man befindet sich gleichsam in einem wochenlangen Taumel, der die Welt gleichsam umhüllt und angenehm benebelt, so manche tagesaktuellen Probleme in die Ferne rückt, verschwimmen lässt.

Viele merken psychischen Stress im Kleinen wie im Großen: Sind genervt, wollen nicht angesprochen werden, denken, jeder denke nur noch an sich, wünschen sich gleichzeitig Nähe und vermeiden sie, schämen sich ihrer Gefühle. Bei der WM geht es um verlorene oder verwässerte Werte, nach denen wir alle suchen und auf die der Mensch angewiesen ist. Um Orientierung. Um Sinnsuche. Um neue junge Heilige und Götter, um Vorbilder, deren Tugendhaftigkeit für die Verlängerung einer schon nahezu verspielten globalen Hoffnung steht.

Mein Bekannter Max ist während der WM reizbar und unausgeschlafen. Max schaut sich jedes, wirklich jedes Spiel an. Und er ist damit nicht allein. Viele meinen, sie müssen das durchziehen, als ginge es um ihr Schicksal. Als würde nicht nur das eigene Nationalteam mit kollektiver moralischer Unterstützung rechnen dürfen, sondern all diese Erlöserfiguren und Helden. Das Zuschauen wirkt wie Teilhabe, Huldigung, eine kollektive Fürbitte.

Sicher geht es hier auch für die so genannte Fangemeinde um psychische Entlastung durch Zuflucht und Zugehörigkeit. Um eine Insel der Seligen, eine schillernde Bubble, wo noch Sportsgeist zählt und Regeln gelten. Auch wenn sie nicht immer eingehalten werden. Wo Hoffnung auf Gerechtigkeit, Fairness und klare Linien besteht. „Wir haben gut gespielt.“, sagt Max über ein Spiel von Österreich. Er sagt „wir“, als ob er und ich gekickt hätten. Und berichtet, dass er beim Nachbarn wie um sein Leben an die Tür getrommelt habe, als sein Fernseher einen Bildausfall hatte. Was den kollektiven Hype um die Fußball-WM ausmacht, lässt sich am besten mit ihren psychologischen Funktionen erklären.