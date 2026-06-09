Salzburger Festspiele: 21 Bewerbungen für Intendanz

Für die Präsidentschaft sind hingegen 27 Bewerbungen eingegangen. Hearings sollen nach der heurigen Festspielausgabe starten.
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Für die Intendanz und die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele haben sich insgesamt 48 Personen beworben. Vier Frauen und 17 Männer haben innerhalb der Frist ihre Bewerbung um die künstlerische Leitung eingereicht, von denen nur ein Zehntel aus Österreich kommt.
Für die Präsidentschaft haben sich elf Frauen und 16 Männer beworben, je zur Hälfte aus dem In- und Ausland, informierten die Salzburger Festspiele am Dienstag in einer Aussendung.
Hearings nach dem Sommer
"Die hohe Anzahl an Bewerbungen sowohl für die Intendanz als auch die Präsidentschaft ist ein schönes Zeichen. Dass so viele internationale Bewerbungen eingelangt sind, zeugt von der weltweiten Strahlkraft der Salzburger Festspiele. Die Kommission wird nun die eingereichten Konzepte begutachten und geeignet erscheinende Kandidatinnen und Kandidaten zu Hearings einladen, um anschließend dem Kuratorium einen Vorschlag zu unterbreiten", sagte der Leiter der Findungskommission, Christian Kircher, der bis vor Kurzem als Geschäftsführer der Bundestheater-Holding tätig war und bis Ende März 2026 dem Festspielkuratorium angehörte.
Die Hearings für die beiden Positionen werden nach der heurigen Festspielsaison stattfinden. Die Kommission wird danach dem Kuratorium der Festspiele berichten, das über die Besetzung der Positionen entscheiden wird. Mit der Präsidentschaft und der Intendanz werden zwei der drei Direktionsstellen der Festspiele neu besetzt. Drittes Mitglied ist der kaufmännische Direktor Lukas Crepaz.
Außerplanmäßige Suche
Während die Neuausschreibung der Präsidentschaft turnusmäßig stattfindet, ist die Intendantensuche außerplanmäßig, weil sich das Kuratorium und Intendant Markus Hinterhäuser Ende März einvernehmlich getrennt hatten.
Unmittelbarer Auslöser war Hinterhäusers Alleingang bei der Suche nach einer neuen Schauspielleitung. Er wollte die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann installieren, obwohl diese nicht am Auswahlverfahren teilgenommen hatte. Differenzen gab es aber auch wegen des Führungsstils Hinterhäusers. Bergmann wurde vom Kuratorium dann als Interimsintendantin bis Herbst 2027 bestellt.