Salzburger Festspiele: 21 Bewerbungen für Intendanz

"Die hohe Anzahl an Bewerbungen sowohl für die Intendanz als auch die Präsidentschaft ist ein schönes Zeichen. Dass so viele internationale Bewerbungen eingelangt sind, zeugt von der weltweiten Strahlkraft der Salzburger Festspiele. Die Kommission wird nun die eingereichten Konzepte begutachten und geeignet erscheinende Kandidatinnen und Kandidaten zu Hearings einladen, um anschließend dem Kuratorium einen Vorschlag zu unterbreiten", sagte der Leiter der Findungskommission, Christian Kircher, der bis vor Kurzem als Geschäftsführer der Bundestheater-Holding tätig war und bis Ende März 2026 dem Festspielkuratorium angehörte.

Die Hearings für die beiden Positionen werden nach der heurigen Festspielsaison stattfinden. Die Kommission wird danach dem Kuratorium der Festspiele berichten, das über die Besetzung der Positionen entscheiden wird. Mit der Präsidentschaft und der Intendanz werden zwei der drei Direktionsstellen der Festspiele neu besetzt. Drittes Mitglied ist der kaufmännische Direktor Lukas Crepaz.