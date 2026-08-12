Salzburger Festspiele: Ist Barrie Kosky der Richtige?

Befinden sich der Theater- und der Opernbetrieb nicht in stürmischem Umbruch? Worauf kann man sich in dieser Zeit denn noch verlassen?

Ich habe in Berlin oft mit Politikern gesprochen und viele Erfahrungen mit anderen Häusern in Europa gemacht. Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen, großer Instabilität und großer Herausforderungen. Das betrifft jedes Symphonieorchester, jedes Stadttheater, jedes Festival, egal, ob Aix-en-Provence, Bayreuth, Salzburg oder ein kleines Kammermusikfestival in der Mitte von Deutschland. Ein Sturm fegt durch die Politik und die Kultur. Man muss deshalb mit diesem Zeitgeist gehen und die richtigen Fragen stellen.

Man braucht die Institutionen der Kunst für die Seele, aber es reicht nicht, zu sagen, wir sind ein tolles Orchester, ein Opernhaus mit Tradition. Wir müssen uns fragen, was könnten wir ändern? Was könnte verbessert werden? Was sind die Herausforderungen? Wir müssen kreativ und konstruktiv Fragen stellen, sonst macht das die Politik für uns. Und wir müssen das Verhältnis zwischen Politik und Kultur neu denken, weil wir es ohne die Politik nicht schaffen. Das europäische System ist zu stark mit Subventionen verbunden. Jetzt erleben wir gerade einen Einbruch des Vertrauens.

Nur hier in Salzburg, wo das Verhältnis zwischen Kunst und Politik extrem angespannt ist?

Nein, überall. Es muss eine neue Zusammenarbeit mit der Politik geben. Seit 40 Jahren arbeite ich mit einem Spektrum von Politikern, in Australien, in Wien, besonders in Berlin in den letzten 20 Jahren, das von Linken bis zur CDU reicht. Ich bin absolut überzeugt: Es gibt immer einen Weg, mit unterschiedlichen Politikern zu kommunizieren, um sich ein gemeinsames Ziel geben. Nämlich die beste Kulturlandschaft aufzubauen, die man sich vorstellen kann.

Aber was macht man mit den Rechten, die in Deutschland sogar in die Spielpläne einzugreifen drohen?

Man muss immer vorbereitet sein. Aber wichtig ist das Jetzt. Was in Salzburg geschah, ist problematisch, aber das ist vorbei. Und jetzt sind Festspiele. Bei „Saint François“ erlebten wir eine Sternstunde, wie man sie von Salzburg erwartet. Aber jetzt muss es einen Moment geben, wo man auf Englisch sagen würde: Let’s turn the page. Schlagen wir eine neue Seite auf! Jetzt ist Karin Bergmann hier, eine großartige Frau mit Erfahrung, sie nimmt die Dinge wunderbar in die Hand. Und wer immer der nächste Leiter der Festspiele ist, muss sich fragen: Was brauchen die Festspiele? Das geht nur Hand in Hand mit der Politik, mit Respekt, Vertrauen und Transparenz.

Und was brauchen die Festspiele?

Man muss immer bedenken, warum sie gegründet wurden. Reinhardt, Hofmannsthal und Strauss haben versucht, nicht nur Festspiele mit unterschiedlichen Kunstformen zu schaffen, sondern wie beim griechischen Fest für Dionysos die Menschen als Gemeinschaft zusammenzubringen. Nur so wird Kunst zu Nahrung für die Seele, und sie haben den Tango zwischen Zeitgenössischem und Tradition geschafft. Die Festspiele müssen die Gegenwart in der Vergangenheit spiegeln und umgekehrt. Sie haben 1920 grandios begonnen, dann kamen die Nazis, dann Karajan und mit ihm der Kult des Narzissmus, der sich auf eine Person gerichtet hat, was aber nicht in der DNA des Festivals war. Dann kam der große Bruch durch Gérard Mortier, und dieses Kapitel ging im Prinzip, mit Unterbrechungen, von Mortier bis Hinterhäuser weiter. Aber jetzt haben wir neue Zeiten, die uns in jeder Hinsicht fordern, und im Fall von Salzburg noch dazu einen großen Umbau. Das bedeutet, man muss, wer auch immer die Festspiele dann leitet, neue Gebäude finden, neue Ideen haben.

Wo gibt es denn die?

Die gibt es hier überall. Ich bin sicher, dass man viele Möglichkeiten findet, auch außerhalb des Festspielbezirks. VKultur muss ja auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Die Beziehung zwischen den Salzburgern und den Festspielen ist unglaublich wichtig, aber das nächste ist der internationale Ruf. Die Leute erwarten hier das Bestmögliche. Es gibt auf der Welt kein Publikum wie hier, das stundenlang, so konzentriert und in völliger Stille, einer Vorstellung folgt. Die Leute müssen wissen, dass sie hier etwas erleben, das sie in dieser Dichte nirgendwo sonst bekommen. Salzburg ist ein Kulturleuchtturm.