Spitzentöne: Sie schrieb mit Qualtinger Geschichte des Ungehorsams

Am 16. September 1986 war das, in einem Einzelzimmer auf der Internen im AKH. Da lag einer der Identitätsstifter der Zweiten Republik im Sterben und wollte es nicht wissen. Helmut Qualtinger war, augenhoch neben Jura Soyfer, der vielleicht größte Kabarettist des einschlägig gesegneten Landes und einer seiner maßgeblichen Schauspieler dazu.

In den Kissen türmte sich der riesige Leib, ruhig und golden wie ein untergehender Sonnenball. Der Körper wehrte sich noch gegen den Gelbsuchtanfall, das letzte Symptom der Leberzirrhose. So habe ich das Interview, das er mir 13 Tage vor seinem Tod gab, auf Anfrage mehrfach beschrieben.

Gehen wollte er nicht, er sprach vom Leben und von Plänen und hinterließ doch auch letzte Worte, die bei Erscheinen von ihrem Adressaten erregt zurückgewiesen wurden: Der Putsch, mit dem sich Jörg Haider gerade an die Spitze der FPÖ gesetzt hatte, sei den Ereignissen vor Hitlers Machtergreifung wie abgepaust.