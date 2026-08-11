Franco Nero ist mit 84 Jahren noch immer voller Pläne

Mehr als 250 Filme und über 60 Jahre Karriere: Der italienische Schauspieler Franco Nero denkt auch mit 84 Jahren nicht ans Aufhören. Der italienische Schauspieler, international bekannt durch Filme wie „Django“, „Der Tag der Eule“ und „Camelot“, hat beim Filmfestival von Taormina über neue Projekte, seine Karriere und seine Sicht auf das Kino gesprochen. Dort wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

„Ich höre erst auf zu spielen, wenn mich die Begeisterung verlässt“, sagte Nero gegenüber der Mailänder Tageszeitung Il Giornale (Dienstagsausgabe). Allerdings falle es ihm inzwischen schwerer, lange Dialoge auswendig zu lernen. Deshalb bevorzuge er Rollen, in denen er sich auch mit wenigen Worten ausdrücken könne. Zuletzt habe er erstmals in seiner Laufbahn einen Horrorfilm gedreht. „Vor drei Jahren habe ich mit Russell Crowe in 'The Pope's Exorcist' gearbeitet. Er war der Protagonist und ich spielte den Papst. Jetzt bin ich selbst der Exorzist“, sagte Nero.